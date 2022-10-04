Engelliler Eğitim Semineri Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle 3. kez Marmaris’te düzenleniyor.

Engelliler Eğitim Semineri Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle 3. kez Marmaris’te düzenleniyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Engelli ve Aileleri Birliği Derneği’nin (ENABİRDER) birlikte organize ettiği ‘Engelliler Eğitim Semineri Marmaris’te başladı. Seminer bir otelde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılış törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Oktay, “Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, önce insan” dedi. 2019’dan beri Marmaris’te gerçekleştirilen bu organizasyona çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Oktay, “Yönetim anlayışımız için şunu söylemek istiyorum önce insan. Engellerimiz olabilir. Farklı özelliklerimiz söz konusu olabilir. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanları ötekileştirmeden insan odaklı hizmet veriyoruz. 2019’dan beri Marmaris’te gerçekleştirilen bu organizasyona çok önem veriyoruz. Öncü dernek olan ENABİRDER de, 2019’dan beri yapılan birçok çalışma da kıymetli rehberliklerini gösteriyorlar. Sizlere burada ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah verimli bir seminer dönemi geçirirsiniz” diye konuştu.