Gaziantep’te Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Güçlendirilmesi projesi “Gaziantep Projelerini Hayata Geçiriyor” başlıklı 3. ve son çalıştay, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gaziantep’te Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Güçlendirilmesi projesi “Gaziantep Projelerini Hayata Geçiriyor” başlıklı 3. ve son çalıştay, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen, üç aşamalı çalıştay serisinin sonuncusuna, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli, GIZ-PEP Girişimcilik ve İş Geliştirme Bileşeni Lideri Onur Azcan, TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda seçilen proje fikirlerine yönelik hazırlanan yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, proje fikirlerinin odaklandığı konulardaki uzman kişiler ve donör kuruluşlardan katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kent olarak bütün kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Adına “Gaziantep Modeli” dedikleri bu yapıyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Vali Davut Gül, bunun faydalarını bütün kesimin gördüğünü kaydederek, “Bu proje ile de değişen dünya düzeninde Gaziantep’i bir adım daha ileriye götüreceğiz. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu son çalıştayın yeni bir başlangıç olacağını belirterek kentteki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki bütün odaların kent ve ülkemiz için önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Kamu özel sektör ortaklığında yürütülen Gaziantep Modeli’nin başarılarından ve kentteki yansımalarından bahseden Şahin, “Gaziantep hayırseverlik ve yetişmiş insan gücüyle farkını ortaya koyuyor. Gaziantep Modeli’nde en önemli şey, sanayi altyapısını oluşturmuş, bunu yeni nesillere taşıyan ailelerimizin olması. Gaziantep’in sanayicileri kendi çocuklarını daha iyi yetiştirip yoluna devam ediyor. Yeni dünya düzeninde artık, ekonomik gücün zenginlik olarak görüldüğü dünya eskidi. Yeni düzende artık beşeri sermaye ve kültürel miras ön plana çıkıyor. Ekonomiyi ekolojiye ne ölçüde dönüştürebiliyorsun, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli modellerinden biri. Bu zor dönemde Gaziantep Modeli’nin Türkiye ve dünya modeli olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu söylediğimiz şeyleri hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalıştayın GSO’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında birlikte hareket etmeliyiz. BM’nin sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 küresel hedef bugün en büyük sorunumuz olan sürdürülebilirlik adına büyük önem taşıyor. Temiz enerji, sanayi, altyapı, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, kadın erkek eşitliği gibi insana ve doğaya dokunan bu hedeflere yenilikçi bir anlayışla bizim de bugünden hazırlanmamız gerekiyor. Daha önceki sanayi devrimlerini kaçırmış bir ülke olarak bunları başarabilirsek yeni dünyada biz de varız diyebilir; güçlü, rekabetçi, yüksek teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan, yetişmiş insan gücüne sahip bir ülke olarak dünyanın ilk 5 ekonomisi arasında yer alabiliriz. İmalat sanayinin geliştirilmesi, pandemi sonrası inşa edilen yeni dünyada yerimizi almamız ve bölgesel kalkınmada neler yapmamız gerektiği ve avantajlarımızın tespit edilmesi, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi adına yürütülen bu çalışmaların aşama aşama devam etmesi ve çıktılarının sanayi ve üretimimize çok büyük katkılarının olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. “Gaziantep’te Kamu-Özel Sektör İletişiminin Güçlendirilmesi Projesinin” hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay yıldırım da, “Bugün, Gaziantep’in geleceği için geliştirilen proje fikirlerinin somut yol haritalarını bizimle paylaşacak olmanız gerçekten heyecan verici. Aslında Gaziantep için atılan her adım beni heyecanlandırıyor. Gaziantepli olmaktan, bu şehre hizmet etmekten onur duyduğum gibi şehri geleceğe taşıyacak her adımda da heyecan duyuyorum. Şehrimizin ekonomik performansı malumunuz Ancak kalkınma sadece ekonomik başarı ile olmuyor. Ekonomiyi sosyal ve kültürel olarak da desteklemek gerekiyor. Öte yandan ekonomik performansı da sürdürülebilir kılmak gerekiyor” şeklinde konuştu. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in tarımı, ticareti ve ihracatı ile Türkiye’nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

’’Borsa olarak bizim bir sloganımız var ‘Tarımda Sanayinin Başkenti Gaziantep’ diye. Biz bunu neden böyle ifade ediyoruz çünkü Gaziantep, tarıma dayalı sanayide kapasitesini her geçen gün artıran ve bu konuda AR-GE ve teknolojik alt yapı çalışmalarını güçlü adımlarla ileriye taşıyan bir şehir. Gaziantep tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara talep edilen standartlarda hazırlanması ve sevkiyatı noktasında önemli bir aktör olarak ön plana çıkmakta. Günümüzde un, makarna ve bulgur gibi tarım kökenli ürünlerin ülke üretiminin yarısından fazlası Gazi şehrimizden karşılanmakta. Gaziantep Ticaret Borsası olarak TEPAV’IN yön gösterici çalışmalarının içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz. TEPAV işbirliği ile gerçekleştirilen bu proje sonucunda Gaziantep; tarım, imalat ve sosyal yaşam alanında Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birine dönüşüyor."

GİZ-PEP Girişimcilik ve İş Geliştirme Bileşeni Lideri Onur Azcan konuşmasında Türkiye’de ilk defa il düzeyinde uygulamakta oldukları kamu-özel sektör işbirliği diyaloğu projesinde Adana, Gaziantep ve İstanbul olarak üç şehri belirlediklerini bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğini dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, TEPAV’dan Güven Sak’ın ‘Bugüne nasıl geldik? Bugün ne yapacağız?’ başlıklı bilgilendirme sunumu ile devam etti. Sak sunumunda, birinci ve ikinci çalıştay çıktılarını ve üçüncü çalıştay için yapılan hazırlık çalışmalarını aktardı. Bilgilendirme sunumu sonrası katılımcılar, Tarım ve Gıda Sanayi - Zeytinyağında Güç Birliği Kaliteli Üretim/Yenilikçi Pazarlama proje fikri yol haritası, İmalat Sanayi - Yeşil Dönüşümün Merkezi Gaziantep OSB proje fikri yol haritası, Sosyal Yaşam - Kadın Emeğine Değer Katan Gaziantep proje fikri yol haritalarını tartışmak için alt oturumlara yönlendirildi.

Çalıştay, Tepav Program Direktörü Sibel Güven’in alt oturumlarda değerlendirilen proje fikirleri ile yol haritalarının katılımcılara sunmasının ardından değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.