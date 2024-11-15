Makina Mühendisleri(MMO) Odası Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’ı makamında ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ temennilerini iletti. Ziyarette ’kamu-üniversite-sanayi iş birliği’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, “17’nci Dönem MMO Samsun Şube Yönetimi olarak kamu kuruluşları ve kurumlarını ziyaret etmeyi, onlarla birlikte çalışma ortamları oluşturmayı son derece önemsiyoruz. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun’a ve ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Oda olarak yüksek öğrenimlerini sürdüren öğrenci üyelerine yönelik kongre, kurultay, çalıştay, teknik geziler, teknik seminerler, deneyimler toplantıları ile teknik donanımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Kadir Gürkan, "Samsun’umuzda özellikle imalat sanayinin gelişimi, üniversitemizin de bu sürece katkı vermesi büyük önem taşımaktadır. Meslek odamız üyelerimizin imalat sanayindeki etkinliğini artırabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de kamu-üniversite-sanayi iş birliği kapsamında projelerimizi üniversitemiz bünyesinde hayata geçirmek istiyoruz. Bu noktada üniversitemizin bizlere, dolayısıyla şehrimizin sanayi gelişimine sağlayacağını katkının büyük olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçilerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.