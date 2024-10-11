GSB Kamu Spor Oyunlarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı ile Yakutiye Kaymakamlığı Kadın Voleybol Takımı Bölge Şampiyonu oldu.

Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonası Erzincan’da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kamu Spor Oyunları Bölge Finali 1-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzincan’da yapıldı.

Voleybol branşında; Erkeklerde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bölge şampiyonu olurken, Kadınlarda ise Yakutiye Kaymakamlığı birincilik kürsüne çıktı. Erzurum’un iki temsilcisi 30 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Emniyet Müdürlüğü erkek voleybol takımı ile Yakutiye Kaymakamlığı Kadın Voleybol takımını başarısından ötürü tebrik ederek Türkiye finallerinde başarı dileklerini iletti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Ragıp Koçak da, İl Emniyet Müdürlüğü erkek voleybol takımı ile Yakutiye Kaymakamlığı kadın voleybol takımına Türkiye finallerinde de güvendiklerini belirterek, dereceye gireceklerine inandığını söyledi.