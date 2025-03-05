Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından kamu personellerine ve öğrencilere, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe belediye itfaiye amirliği, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu’ndaki öğrencilere "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" hakkında bilgi aktarıldı.

Kamu personellerine ve öğrencilere, karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan araçların (ambulans, itfaiye, polis, AFAD gibi) geçiş üstünlüğü olan araçları fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve Fermuar Sistemi ile acil geçiş koridorunu açmaları kapsamında bilgi verildi.

Sağlık personelleri, program sonunda ise katılımcıların yönelttikleri soruları yanıtlandı.