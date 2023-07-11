Sivas’ta görev yapan kamu personellerine İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildi.

Sivas Valiliği ve İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü Sivas’ta görev yapan kamu personellerine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçe Kaymakamları, İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin’in yanı sıra Sivas’ta faaliyet gösteren kamu kurum müdürleri ve personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin toplantı hakkında bilgiler vererek, “Bu eğitim ve bilgilendirme toplantımızda İletişim Başkanlığımızın görevleri arasında bulunan; vatandaşlarımızın şikâyet, talep, görüş ve önerilerinin hızlıca işleme alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesini sağlayan, vatandaş odaklı görev yapan yeni iletişim teknolojilerinin kullanıldığı CİMER sistemini anlatacağız” dedi.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimin hayırlara vesile olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü çalışanları sunum yaparak CİMER’i anlattı.