Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin ile birlikte protokolü imzayan Vali Fuat Gürel imzalanan indirim sözleşmesinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm kamu personeline hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan protokol çerçevesinde poliklinik muayene hizmetlerinde uygulanan SGK hasta payı fiyatları üzerinden yüzde, ameliyat ve otelcilik hizmetlerinde uygulanan SGK hasta payı fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Karabük Valiliği, Özel Medikar Hastanesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personelleriyle birinci derece yakınlarını kapsayan indirim protokolünü imzaladı.

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