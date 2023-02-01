Kamu Müteahhitleri ve İş insanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, son iki yıl içinde ifa güçlüğünden dolayı teminat mektuplarını yakmak zorunda kalarak cezalı duruma düşen küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalar için bir sicil affının çıkartılması çağrısı yaptı.

Kamu Müteahhitleri ve İş insanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, son iki yıl içinde ifa güçlüğünden dolayı teminat mektuplarını yakmak zorunda kalarak cezalı duruma düşen küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalar için bir sicil affının çıkartılması çağrısı yaptı.

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, kamuya iş yapan müteahhitlerin 2020-2022 döneminde artan girdi maliyetlerinden dolayı zorlandığını söyledi. Adıgüzel, maliyet artışlarını karşılamaya gücü yetmediği için işlerini sürdüremeyerek teminat mektuplarını yakmak zorunda kalan ve böylece meslekte cezalı duruma düşen müteahhit firmalarının, sicil affı beklentisi içerisine girdiğini ve kamuya olan borçların yapılandırması gibi yasal bir düzenleme çıkartılması çağrısında bulundu. Adıgüzel, “Pandemi sonrası artan girdi maliyetlerindeki ciddi yükselişlerin, bölgemizde patlak veren savaşla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yapı malzemelerinin olağanüstü oranda artması sonucu kamuya iş yapan yükleniciler, tarihinde hiç görmediği bir olumsuz durumun içine düşmüştür. Bu nedenle Ocak 2021 - Kasım 2022 döneminde sektörün öne çıkan girdilerinde ortalama fiyat artışının yüzde 500’lere çıktı. Kamu projelerinde ödenek ve ödeme sorunlarının yaşanmasıyla birlikte müteahhitler oluşan tüm bu yükü taşıyamayacak duruma geldi. Sektörde borçlanma oranı kullanılan nakdi kredi hacminin 2022 Kasım ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 30 arttı ve bu gelişmelerden sektörün istihdam gücüde zarar gördü” ifadelerini kullandı.

“Sicil affı, sektördeki tıkanıklığı giderecektir”

Geçen yıl maliyet artışlarına çözüm için kamu yönetimi tarafından iki kez fiyat farkı düzenlemesi yapıldığına değinen Adıgüzel, sözlerine şöyle devam etti:

“KAMİAD’ın girişimleriyle hükümetin gündemine giren ve kamu ile iş yapan müteahhitlerin sorunlarına çözüm üretilmesi istikametinde, bu projeler için iki kez ilave fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Buna rağmen salgının ağırlaştırdığı şartlar yüzünden, işini sürdüremeyecek müteahhitlik firmalarına proje tamamlama oranı yüzde 15 ve altında ise tasfiye hakkı tanındı, ancak ek fiyat farkı formülü ve tasfiye için belirlenen düşük tamamlama kriteri ne yazık ki müteahhitlerin sorunlarına çare olmanın gerisinde kaldı. Geldiğimiz noktada pek çok müteahhit, proje tamamlanma oranı yüzde 15’in üstünde olduğu için maalesef tasfiye hakkı alamadığı gibi işlerini de sürdüremeyerek teminat mektuplarını da yakmak zorunda kaldı. Özellikle Anadolu’da maliyet artışlarını karşılamaya gücü yetmeyen çok sayıda küçük ve orta ölçekli müteahhitlik firması cezalı duruma düşerek yeniden ihalelere giremez ve iş yapamaz hale geldi. Bu durumdaki müteahhitlerin, sorunlarının çözülmesi için ivedilikle bir sicil af yasasına ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu müteahhit firmalarının da yasa çerçevesine alınarak tek seferlik sicil affı ve teminat mektuplarının iadesi imkânı tanınması, idareler tarafından aşılan rücu davalarının iptaliyle kamu sektöründeki önemli bir tıkanıklığı gidermiş ve ihalelerde yeniden rekabetin önünü açmış olacaktır”