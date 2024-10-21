Düzce Belediyesi, kentin en büyük dinlenme, eğlence ve sosyal etkinlik alanlarından biri olan Melensu Park’taki ahşap masanın yakılarak tahrip edilmesi üzerine harekete geçti. Masanın onarılması ve kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi sorumluluk alanında yer alan Melensu Park’ta, bir kamelyanın altındaki ahşap masa, kötü niyetli kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen masa, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülürken, onarılması için çalışmalar başlatıldı.

Park alanlarını tahrip ederek, kamu malına zarar veren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı.