Düzce Belediyesi, tarafından yapılan çalışmalar kendini bilmez kişilerce kullanılamaz hale getirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu noktada zarar tespitinin ardından gerekli tadilat çalışmalarına başladı.

Düzce’de projeler tek tek hayata geçirilirken, vatandaşların nezih, sağlıklı ve güvenli alanlarda keyifli vakit geçirmesi için dizayn edilen alanlar ise kendini bilmezler tarafından saldırıya uğramaya devam ediyor. Vandallar, Haziran ayında oturma bankları ve çöp kovaları başta olmak üzere birçok emtiasına zarar verilen 23 Nisan parkına bu kez kent görsellerini ve aydınlatma yapılan köprünün ışıklarını kopartarak zarar verdiler.

Öte yandan, şehrin göbeğinde bu durum yaşanırken, Konuralp bölgesinde ortaya çıkan Vandallar ise halkın akşam saatlerinde aydınlık şekilde geçiş güzergahı olarak kullanabilmeleri adına dikilen ışıklandırma direklerini yerinden sökerken, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken sıcaktan ve yağmurdan etkilenilmemesi adına yerleştirilen durağın da camlarını kırarak kamu zararı oluşmasına neden oldular.

Yapılan saldırıların tespitini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, her iki bölgede de tadilat işlemlerine başladı.