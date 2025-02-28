Kırşehir’de kamu personeline ’Kurumsal Sosyal Medya ve Yapay Zeka Eğitimi’ konulu konferans verildi.

Dijital İletişim ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitim Programı’nda; kurum-vatandaş etkileşimini güçlendirme, vatandaşların kamusal çalışmalara katılımını teşvik etme, kurumların şeffaflığını arttırma, e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması gibi katkılar sağlaması hedefleniyor. Kurum ve kuruluşların dijital iletişim kapasitesini artırmak, sosyal medyayı daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla eğitim programı, sürdürülebilir hale getirilecek.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Yahya Tekin’in bilgilendirmesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doç. Dr. İsa Bahat, kurumlara ait web sitesi ve sosyal medya hesaplarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Program; Öğretim Üyesi Dr. Fatma Keskinkılıç’ın sosyal medya programları eğitimi ile sona erdi.