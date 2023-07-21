Düzce Belediyesi sorumluluğu altındaki Melen Su Park’ta 2 ay arayla mescit ve tuvaletlerde yenileme çalışması yapılıyor. Ekiplerin tespit için gittiği anlarda çekilen fotoğraflarda Mescidi mesken tutup uyuyanlar kameraya yansırken tuvaletlerde de kapı ve armatürlerin kırılmış olması dikkat çekiyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, belediye sorumluluğu altında olan projelerde hizmet devamlılığının sağlanması amacıyla düzenli kontrollerini sürdürüyor. Melen Su Park’ta yapılan denetimlerde özellikle yaz aylarının başlaması ile kamu alanlarının zarara uğradığı tespit edilerek periyodik aralıklarla yenileme çalışması yapıldı. Duyarsız vatandaşların kamu malına zarar verdiği tespit edilen kontrollerde Mescit alanını mesken tutan bazı şahısların uyuduğu belirlendi, tuvalet alanlarında da mekanlara zarar verilerek kapıların kırıldığı, armatürlerin söküldüğü görüldü. Ekiplerin yenileme çalışmalarını hızla yaptığı sosyal tesis hakkında kısa açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de güvenlik görevlilerine aldırmayan şahısların engellenmesi için vatandaşların da ortak kullanım alanlarına sahip çıkmasını rica etti.

“Bu hizmet sizin paranızla yapılmış bir hizmettir”

Başkan Faruk Özlü, Melen Su Park’ta yapılan tespitlerde çok üzücü görüntülerle karşılaştıklarını belirterek “Hemşehrilerimden ricamdır, kadir, kıymet bilmeyen şehir eşkıyalarının bu alışkanlıklarını hep birlikte değiştirebiliriz. Belediye ekiplerimiz her iki ayda bir sizin için ortak kullanım alanlarını yeniliyor, biz yenileriz hiç sorun değil. Ancak bu israftır, yazıktır. Burası hepimiz için inşa edilmiş, ailelerimiz, sevdiklerimiz ile sosyalleşme alanlarımızdır. Ayrıca buradaki güvenlik sistemimiz sayesinde buraya zarar veren şahısları da tespit için çalışıyoruz. Çok kısa zamanda bulacağız. Onlar kırmaktan usanmıyorsa, biz de onlara cezai işlem uygulamaktan usanmayız. Vatandaşımızın olanı korumak görevimizdir ancak bunu sizlerle birlikte yapabiliriz” dedi.