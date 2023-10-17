Düzce Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim ile kamu ihale kanunu ve e-ihale hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Düzce Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, belediye personellerine hizmet içi eğitim çalışması dahilinde ‘4734 sayılı kamu ihale kanunu ve e-ihale’ hakkında eğitim verildi.

Meclis toplantı salonunda İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ve Kamu Yönetimi Uzmanı Nihat Yıldız tarafından verilen eğitimde, personellerin ihale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve e-ihale konusunda bilgilendirmeleri sağlandı.