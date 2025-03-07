İstanbul’da bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlayan güvenlik görevlilerinden oluşan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. 23 şüphelinin yakalandığı operasyonda kirli çark, tuvaletlere yerleştirilen güvenlik kamera kayıtları ile ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir kamu hastanesinde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine yaptığı suç duyurusu hakkında çalışma başlattı.

Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan soruşturmaya konu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gizli kamera yerleştiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, yapılan çalışmalarda hastanedeki bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit etti.

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.