Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, “2024 yılı içerisinde yaklaşık 20 milyon 800 bin randevu gerçekleşmedi. Yani vatandaşlarımız, randevu alıp gitmediler. Bu sorunun çözümü için daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz’in başkanlığında, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm il sağlık müdürleri, başhekimler ve ilgili yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. İlki düzenlenen toplantıda randevu sorunu yaşanan branşların tespiti ve çözüm yollarının geliştirilmesi ele alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun bir basın toplantısında, ’randevu sorunu yaşanan bazı branşların çözümü için çalışmalar yürüttüklerine’ dair sözlerini hatırlatarak, bu doğrultuda kapsamlı çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Ülke genelinde il il, hastane hastane, branş branş randevu yoğunluğunun kök nedenleri incelendiğini ve ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını belirten Ceviz, “Bu çalışmalar sonucunda illere geri bildirimler yapılmakta ve gereken aksiyonlar alınmaktadır. Hastaların, doğru basamaklarda, doğru tedavi ve takip hizmetlerini en sağlıklı şekilde alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her basamakta, hekimlerimizin hastaları sahiplenmesi ve hekim-hasta ilişkisinin en iyi şartlarda kurulabilmesi için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü basamakların entegrasyonu sağlanarak birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiştir. Basamaklar, sadece program üzerinden değil, sosyal anlamda da bir araya getirilmiş, böylece hastalarımıza tüm basamaklarda bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunulması hedeflenmiştir. Aile hekimlerimizin, birinci basamakta takip ve tedavi edebilecekleri rahatsızlıkları daha etkin bir şekilde yönetmeleri sağlanmış; ayrıca devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle bir araya getirilmeleri sağlanmıştır. Bazı hastalık raporları ve ilaç reçetelendirme kuralları için branşlar bazında bilimsel komisyonlar oluşturularak detaylı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının ilerleyen günlerde alınması beklenmektedir” dedi.

2025 yılı içerisinde 12 bin uzman hekimin göreve başlayacağını aktaran Ceviz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Randevu yoğunluğu yaşanan illerde ve hastanelerde, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortak çalışılarak hekim kadroları tamamlanmaktadır. Kadro müsaitliği bulunan hastanelerde mesai kaydırması yapılarak saat 17.00’den sonra randevulu muayene yapılmakta, hekim eksiği bulunan hastanelerde ise gönüllülük esasıyla mesai dışı çalışmalar gerçekleştirerek randevulu hastalar bakılıyor. Hastanelerdeki laboratuvar ve görüntüleme işlemleri için akıcı rehberler hazırlanmakta; MR ve tomografi raporlarının ülke genelinde radyoloji uzmanlarınca tele-radyoloji üzerinden okunması için pilot çalışmalar başlatılmıştır. Kısa sürede tüm kamu hastanelerinde bu sistemin aktif hale getirilmesi hedeflenmektedir.”

“2024 yılı içerisinde yaklaşık 20 milyon 800 bin randevu gerçekleşmedi”

Ceviz, son üç hafta içerisinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde bekleyen hasta randevularında yüzde 30 civarında bir azalma sağlandığına dikkati çekerek, “Bu azalışın gün geçtikçe daha da artması beklenmektedir. İlerleyen günlerde, bu çalışmaların sonuçları Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bugün burada, Antalya’da bulunmamızın iki nedeni var. Birincisi, ebelik eğitimlerine başladık. Üç yüz ebemizi ocak ve şubat aylarında iki program halinde eğiterek, ardından tüm Türkiye’deki ebelerimizi burada eğitim alan ebelerimiz vasıtasıyla eğitmeyi hedefliyoruz. İkinci neden ise Antalya, Muğla, Konya, Burdur, Isparta ve Karaman illerindeki kamu hastanelerinde işleyiş ve randevu sistemi sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek için çalışmalara başlamamızdır. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 20 milyon 800 bin randevu gerçekleşmedi. Yani vatandaşlarımız, randevu alıp gitmediler. Bu sorunun çözümü için daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Çalışma prensibimiz, günde 24 saat, her gün üç ayrı sekiz saatlik dönem gibi çalışmayı içeriyor. Tüm bakanlık birimlerimiz bu tempoyla çalışarak sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.