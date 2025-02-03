Genç Sağlık Sendikası Kurucu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraşlı Ekrem Aydın, Konfederasyon Genel Merkez Yönetim Kurulu Disiplin Asil Üyeliği görevine seçildi.Tural ŞAHBAZLI - Kahramanmaraş (İGFA) - Yaklaşık bir yıl önce kurulan ve 8 farklı iş kolunda faaliyet gösteren 10 sendikayı bünyesinde barındıran Kamu Birliği Konfederasyonu, yaklaşık 130 bin üyeye hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Aydın’ın bu önemli göreve seçilmesi, sendika üyeleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Üyeler, Başkan Aydın’ın bugüne kadar sergilediği disiplinli ve özverili çalışma anlayışını bu yeni görevinde de başarıyla sürdüreceğine olan inançlarını dile getirerek kendisine teşekkür ettiler.

Başkan Ekrem Aydın ise, bu yeni görevinde de adil ve tarafsız bir yaklaşım sergileyerek konfederasyonun büyümesi ve üyelerin haklarının korunması adına çalışacağını belirtti.

Kamu Birliği Konfederasyonu’nun hedeflerini daha ileriye taşıyacak projelerle yola devam edeceklerini vurgulayan Aydın, kendisine duyulan güvene layık olmak için tüm gücüyle çalışacağını ifade etti.