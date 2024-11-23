Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde yapılacak yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulamasının zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’nin düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’ne katıldı. "Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam" temasıyla İstanbul’da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Genel Müdür Banu Aslan, Bakanlık olarak sektöre yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dünya genelinde yaşanan çevresel sorunların, sürdürülebilir, yeşil ve her türlü afete dirençli binaların inşasını önemli hale getirdiğini ifade eden Aslan, yapım sürecinde alınacak önlemlerle enerji verimliliği yüksek ve daha dirençli binaların inşa edileceğini ifade etti.

Aslan, Bakanlık olarak bu doğrultuda, enerjiyi ve suyu verimli kullanan, çevre dostu, sürdürülebilir, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla ‘Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika’ sistemi olan YeS-TR’yi hazırladıklarını söyledi.

YeS-TR uygulaması yaygınlaştırılacak

YeS-TR uygulamasının yaygınlaştırılacağını ifade eden Genel Müdür Banu Aslan, bu konuda aksaklıkların giderilmesi ve gelişen teknolojilere uyum sağlanması için Yeşil Sertifika Yönetmeliği’nin güncellendiğini bildirdi.

Aslan, 2026 yılından sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olmasının zorunlu hale getirileceğini belirterek, “Her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek kamu binalarının yeşil bina olarak tasarlanması ile yılda yaklaşık olarak 600 milyon kWh enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu, Keban Barajı’nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir. 50 milyon kilogram eşdeğer karbondioksit azaltımı sağlanacak. Bu da 8 dönüm orman yutağına eşdeğer olup, maddi karşılığı ise yaklaşık 800 milyon TL’dir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformlarda da yerini almaya hazırlanan YeS-TR uygulamasının, dünyada tanınan; LEED, BREEAM, DGNB, CASBEE ve Greenstar gibi yeşil sertifika sistemleri ile rekabet edecek düzeyde olduğunu belirten Aslan, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası alanda kullanıma açılmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını kaydetti.

Yeşil bina yapımı teşvik edilecek

Genel Müdür Banu Aslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla yakın zamanda hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Müteahhitlik sistemini daha profesyonel hale getirmek ve doğa dostu çevreci yaklaşımları artırmak amacı ile yaptığımız düzenleyici çalışmalarda sona gelindi. Yakın zamanda yayımlanmasını beklediğimiz düzenleme içerisinde yer alan maddelerden biri de yeşil bina yapan müteahhitlerin iş bitirme belgelerinde ciddi faydalar sağlanmasıdır. Alım-Satım-Kiralama işlemlerinde de yeşil binaların daha avantajlı hale getirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız da devam etmektedir. Böylece müteahhitlerin de yeşil bina yapmaları teşvik edilmiş olacak.”

Binaların tamamında enerji kimlik belgesi olacak

Aslan, “Mevcut binalarımızın tamamının Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olmasının ve devamında da etaplar halinde enerji verimli hale getirilmesinin teşvik edilmesi noktasında kurumlar arası işbirliği ile çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Yağmur suyu ve gri su sistemleri ile Mogan gölü süyü kadar tasarruf sağlanacak

Aslan, şu ifadelere yer verdi:

“Yakın zamanda belli özellikteki binalar için yağmur suyu ve gri su kullanımına ait zorunluluğun İmar Yönetmeliğimize derç edilmesi ile yıllık 10,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu da Mogan Gölü’nün su miktarına karşılık gelmektedir. Yani 1,5 yılda Mogan Gölü büyüklüğünde su tasarrufu sağlanacaktır.

Binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarının sınırlanmasını içeren ve yakın zamanda güncellenen TS825 Isı Yalıtım Standardının Yönetmelik eki olarak kullanılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışmalarımız başlatılmıştır.”

Yapı malzemelerine yönelik denetim başlayacak

Aslan, “Binaların inşasında kullanılan yapı malzemelerinin belirtilen değerlerine ve standartlara uygun olup olmadığına dair Genel Müdürlüğümüz ile 81 İl Müdürlüğümüz, ülke genelinde yapı malzemelerine yönelik birleşik denetim süreci de Aralık 2024 tarihi itibariyle başlayacak” şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe dijital dönüşüm başlatılacak

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektöründe dijital bir dönüşüm için süreç başlatılacak. Biz de, dünyada olduğu gibi, inşaat sektörünün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) entegrasyonu için çalışıyoruz. Bu kapsamda proje, yapım ve işletme süreçlerini tamamen dijital bir platforma taşınmasına dair süreci başlatacağız. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu konuda çalışacak olan mimar ve mühendis meslektaşlarımın etkinliğini ve yetkinliğini arttırmak amacıyla 28 Kasım da Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Çalıştay ile süreç başlatılacaktır.”