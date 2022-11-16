Daha sonra Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde saat 10.30’da “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri” adlı konferansa katılacaklar.

Ombudsman Şeref Malkoç ve heyeti Erzincan ziyareti çerçevesinde; 21 Kasım 2022 pazartesi günü basın mensuplarıyla bir otelin salonunda basın toplantısı gerçekleştirecek.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçilerinden oluşan heyet, “Ombudsman Halkla Buluşuyor’’ programı çerçevesinde 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Erzincan’da halkla buluşacak.

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