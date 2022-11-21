Erzincan’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2021 yılında CİMER’in 6,5 milyon şikâyet aldığını ve diğer kurumlarla birlikte şikâyetin 8 milyona kadar ulaştığını söyledi. Ayrıca Malkoç, 18 yaşın üzerinde ki vatandaşların da hemen hemen yüzde 10’unun 1 yıl içerisinde CİMER’e başvurduğunu ifade etti.

Erzincan’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2021 yılında CİMER’in 6,5 milyon şikâyet aldığını ve diğer kurumlarla birlikte şikâyetin 8 milyona kadar ulaştığını söyledi. Ayrıca Malkoç, 18 yaşın üzerinde ki vatandaşların da hemen hemen yüzde 10’unun 1 yıl içerisinde CİMER’e başvurduğunu ifade etti.

Bir takım temaslar bulunmak ve STK temsilcileri ile muhtarlarla bir araya gelmek için Erzincan’da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevini ve özelliklerin anlatarak başlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu mahkeme değil, yargı değil. İdare ile vatandaşa arasında ki ilişkileri, bir ara bulucu olarak, bir hakem olarak, sorun çözücü kurum olarak bir bakıma halkın da avukatlığını yaparak anayasada ve yasada, mevzuatta var olan hak ve özgürlükleri yorumuyla biraz daha genişleterek vatandaşın lehine çözmek amacındadır. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun özelliği bir konuda, bir kara verdiğinde idareciler, uygulamacılar bunu yol, yöntem, tarz olarak geliştirirler ve bütün emsallerde uygulayabilirler. Yani, kısacası biz bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylemi ve işlemlerini hukuka uygunluk açısından, hakkaniyet açısından denetleyen bir kurumuz” dedi.

“2021 yılında CİMER 6,5 milyon şikâyet aldı”

Geçtiğimiz 2021 yılında CİMER’in 6,5 milyon şikâyet aldığını ve diğer kurumlarla birlikte şikâyetin 8 milyona kadar ulaştığını söyleyen Kamu Başdenetçisi Malkoç ayrıca, 18 yaşın üzerinde ki vatandaşların da hemen hemen yüzde 10’unun 1 yıl içerisinde CİMER’e başvurduğunu ifade etti. Malkoç konuşmasında, “Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, Türkiye’de insanımızın hakkını arayabilmek için mahkemelerin dışında alternatif çözüm yolu veya müracaat edecek merci olarak 15’in üzerinde merci ve kurum var. Biz de bu kurumlardan sadece bir tanesiyiz. Bunlardan en çok bilineni CİMER. CİMER’in 2021 yılında aldığı şikâyet 6,5 milyon arkadaşlar. Yani 18 yaşın üzerinde ki nüfusumuzun hemen hemen yüzde 10’u 1 yıl içerisinde CİMER’e başvurmuş. Bizim gibi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk İnsan Hakları Eşitlik Kurumu veya Etik Kurulu gibi kurullarla birlikte hesaba katıldığında 2021 yılında insanımızın hakkını aramak için başvurduğu makamları dikkate aldığımızda 8 milyona yakın şikâyet gidiyor. Muhtarından, belediyesinden, okul idaresinden, hastanesinden, siyasetçisinden bakanlığa kadar 8 milyon şikâyet gitmiş. Bu bazı şikâyetler temeli olmayan şikâyetler hatta iftira niteliğinde insanlara ve kamu görevlilerini yoran hususta. Bunları ayırdığımızda, Türkiye hukukun üstünlüğü yolunda, hak arama yolunda ciddi bir mesafe aldığı kanaatindeyiz. Bunun daha düzgün, daha güzel olması için hepimize görev düşüyor. İşte biz de sizle birlikteyiz” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, otelden ayrılarak ziyaretlerini sürdürdü.