Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü’nü süsleyen 37 farklı iç mekan bitkisini 750 metrekarelik serada kendisi üretiyor.

Anadolu Üniversitesi; örgün sistemde 56 lisans ve 13 önlisans, Açıköğretim Sistemi’nde ise 19 lisans ve 41 önlisans programıyla öğrencilerine eğitim veriyor. Üniversitede yüz binlerce öğrenciye sunulan hizmet sürdürülürken, kampüsün dört bir yanını süsleyen bitkiler Anadolu Üniversitesi’ne ait seralarda yetiştiriliyor. Yuka, marginata, kılıç ve benjamin gibi 37 farklı iç mekan bitkisi ile mevsim şartlarına göre değişen menekşe, sardunya, petunya gibi onlarca farklı dış mekan bitkisi, 750 metrekarelik serada yetiştirilerek üniversitenin çehresini değiştiriyor.