Atatürk Üniversitesi kampüsünde bu günlerde yağmurdan sonra açan gelincikler adeta görsel şölene sebep oldu.

Erzurum’da son günlerde devam eden yağışlar ve sonrasında zaman zaman açan güneş, yeşil alanları adeta çiçek bahçesine çeviriyor. Yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle ülkemizde örnek kampüslerden birisi olarak gösterilen Atatürk Üniversitesi’nde de bu günlerde açan gelincikler adeta görsel şöleni yaşatıyor. Doğal olarak büyüyen ve her yıl kampüsün değişik alanlarını süsleyen gelincikler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Özellikle boş alanlarda ortaya çıkan gelinciklerle kampüs kırmızıya bürünürken, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Hem fotoğraf meraklıları hem de öğrenciler bu manzaraları fotoğraflamaktan kendilerini alamıyorlar.

Gelincik çiçeği ne anlama gelir?

Gelincik, gelincikgiller familyasından Dünya’da çok geniş bir yayılma alanına sahip bir yıllık bir bitki türü. Oldukça narin ve hassas yapıya sahip bir çiçektir. Bu özelliği dolayısıyla da genelde hassas insanlar ile bağdaştırılmıştır ve ince, sedefimsi yapısı dolayısıyla da ince yüreği, hassaslığı ve kibarlığı simgeler. Gelincik ismi geleneksel Türk gelinliklerinin kırmızı olmasından gelir. Kırmızı gelincikler küçük bir gelin olarak görülürler. Bir bölgede çok asker şehit düşerse o bölgede gelincik çiçeğinin biteceğine inanılır. Gelincikler I. Dünya Savaşının da en önemli sembollerindendir.