Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite kampüsleri enerji verimli, doğayla uyumlu olacak ve çevreye daha az zarar verecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite kampüsleri enerji verimli, doğayla uyumlu olacak ve çevreye daha az zarar verecek.

YÖK Beyaz Salon’da gerçekleştirilen tören ile YÖK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

YÖK’ün koordinasyonunda ilk etapta seçilen 10 pilot üniversitede, sonrasında da tüm üniversitelerde sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması, üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının artırılması, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerin yapılmasının amaçlandığı protokolü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Özvar, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için önemli katkılar sağlayan öncü kurumlar olması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin oluşturulması konusunda son dönemde birçok üniversitenin dikkate değer çalışmaları ve bakanlıklarla yürüttükleri ortak projeler bulunduğunu ifade eden YÖK Başkanı Özvar, “YÖK olarak amacımız, üniversitelerimizle bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu alanda daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşmak için kolaylaştırıcı olmaktır” dedi.

Birçok üniversite bünyesinde Sıfır Atık Birimleri ve Sıfır Atık Yönetim Sistemlerinin kurulduğunu söyleyen Özvar, üniversitelerde yapılan bazı çalışmaları şöyle sıraladı:

“Atıkların ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşümlerinin sağlanması, tüketimi üretime dönüştüren proje ile atıkların değerlendirilme imkanlarının iyileştirilerek kaynakların daha verimli kullanımının geliştirilmesi, geri dönüşümü yapılamayan atıkların ise uygun bir şekilde bertaraf edilmesi. Mutfak, yemekhane ve kantin işletmelerinde yemek yapım aşamasında açığa çıkan meyve ve sebze kabukları, bitki budama ve çim biçme sırasında oluşan organik atıkların toplanıp işlenerek kompost gübresine dönüştürülmesi, bu gübrenin yeşil alan, bitki besleme ve geliştirmekte kullanılması. Tehlikeli ve tıbbi atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda toplanması, depolanması ve kayıt altına alınması. Elektrikli ve elektronik atıklar ile metal ve ahşap hurdaların ayrı ayrı toplanması ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi. Atık suların arıtılması için kampüs bünyesinde biyolojik atık su arıtma tesisi kurulması ve yeşil alanların geri dönüşümlü su ile sulanması. Yağmur sularının toplanarak kampüs içindeki göletleri besleme amaçlı kullanımı ve bu sayede kampüs içerisindeki açık yeşil alanların sulamasının yapılarak şebeke suyundan tasarruf edilmesi yer almaktadır.”

Üniversite kampüslerinde bununla birlikte doğal kaynaklardan enerji üretimi ve enerjinin tasarruflu kullanımına yönelik birçok uygulama başlatıldığını anlatan YÖK Başkanı Özvar, “Yenilenebilir güneş enerjisi uygulamaları, yemekhane organik atıklarından elektrik enerjisi üretilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesinde ve binaların güvenliğinin sağlanmasında akıllı bina uygulamaları, binalarda sensörlü aydınlatma, tasarruflu ampul, bina yalıtımı ve ortam sıcaklığı kontrolü ile enerjiden tasarruf sağlanması yer almaktadır” diyerek uygulamalar çerçevesindeki faaliyetlerden bahsetti.

Öte yandan Özvar, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversitelerinin Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü çerçevesinde uygulamanın başlayacağı ilk 10 pilot üniversite olduğunu açıkladı.

Ayrıca Özvar, bir basın mensubundan gelen iptal edilen KPSS ile ilgili YÖK’ün yürüttüğü incelemenin son durumunun ne olduğuyla ilgili gelen soruya ilişkin, “Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim” cevabını verdi.