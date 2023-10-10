DÜZCE(İHA) – Düzce’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen “Kampüse Hoş geldin Etkinlikleri” büyük bir coşkuyla başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi’nin 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası etkinliklerinde ortaklaşa düzenlediği “Kampüse Hoş geldin Etkinlikleri” büyük bir coşkuyla başladı. Öğrenciler, Düzce Üniversitesi kampus alanında düzenlenen birbirinden farklı spor etkinlikleriyle eğlenceli ve keyifli zaman geçiriyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrenci toplulukları standını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle tanışıp, onların istek ve önerilerini dinleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikte öğrenci topluluk stantlarının yanı sıra dart, denge oyunu, zeka oyunları, basketbol, tenis, masa tenisi, curling, açık hava sineması, labirent, halk oyunları, paraşüt oyunu, çuval yarışı, konser gibi etkinlikler ve sürpriz aktiviteler de düzenleniyor.