Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) öğrencilerinin talepleri doğrultusunda, kampüs yolundaki bisiklet yolunda kapsamlı bir bakım, onarım ve boyama çalışması başlatıldı.MANİSA (İGFA) - CBÜ öğrencilerinin, ekonomik koşullar nedeniyle bisiklet kullanımının arttığını, ancak bisiklet yolunun kirli ve bakımsız olması nedeniyle kazaların yaşandığını belirtmeleri üzerine Başkan Ferdi Zeyrek, harekete geçti. Öğrencilerin taleplerini dikkate alan Zeyrek, ilgili birimlere talimat vererek, bisiklet yolunun yenilenmesi için çalışma başlatılmasını sağladı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bisiklet yolunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol kenarındaki yabani otları temizleyerek, ağaç diplerini düzenledi ve ağaçlara budama işlemi uyguladı. Orta refüjdeki yeşil alanın çimleri biçilerek yolun estetik görünümü iyileştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ise bisiklet yolunun temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Dairesi ekipleri, bisiklet yolunda boyama çalışmalarına başlayacak.

BAŞKAN ZEYREK, “VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan çalışmalara ilişkin olarak, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belediyecilik anlayışımızı şekillendiriyoruz. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimizin bisiklet yolu konusundaki taleplerini dikkate alarak hemen harekete geçtik. Güvenli, temiz ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için bu tür düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Katılımcı ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız gereği, hem öğrencilerimizin hem de tüm Manisalıların isteklerini önemsiyor, onların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN VE TÜM MANİSALILARIN SORUNLARINA DUYARLIYIZ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Başkanımız Ferdi Zeyrek’in talimatıyla harekete geçtik. Bisiklet yolunun kirli ve boyasız olması birçok kazaya ve sıkıntıya sebebiyet veriyordu. Yolun temizliği, bakımı ve boyanmasıyla öğrencilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimizin ve tüm Manisalıların sorunlarına duyarlıyız ve çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.