Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin konforlu ve uygun fiyat ile seyahat edebilmesi için KYK-Kampüs Hattındaki esnafla anlaşıp, otobüsleri Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattı. Büyükşehir, şoföründen otobüs konforuna, otobüs sayısının yükseltilmesinden bekleme sürelerinin azaltılmasına kadar ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüme imza attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin konforlu ve uygun fiyat ile seyahat edebilmesi için KYK-Kampüs Hattındaki esnafla anlaşıp, otobüsleri Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattı. Büyükşehir, şoföründen otobüs konforuna, otobüs sayısının yükseltilmesinden bekleme sürelerinin azaltılmasına kadar ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüme imza attı.

Başkan Yücel Yılmaz konuya el attı

Kütüphaneleri ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversitelilere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri imkânlar sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu hizmetler üretmeye devam ediyor.

Şehir Merkezi ile 28 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir Üniversitesi arasında mesafenin uzun olması nedeniyle fiyatı, şehir içindeki diğer hatlardan her zaman daha fazla olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)-Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Hattı, Başkan Yücel Yılmaz’ın duruma el atmasıyla, şoför esnafı da memnun edilerek diğerleriyle eşitlendi. Öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı yolculuk yapabilmeleri amacıyla, KYK-Kampüs Hattını çalıştıran 61 şoför esnafıyla anlaşmaya varılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet tek elden verilmeye başlandı. Şoför esnafının da destekleriyle sistem artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. Araçların fiziki modernizasyonunu yapan Büyükşehir Belediyesi; mor olan otobüsleri diğer belediye otobüsleri gibi kırmızıya çevirdi, şoförler ise tek tip kıyafete döndü. Ulaşıma bir standart getirildi.

Bekleme süresi maksimum 2 dakika

Akıllı belediyecilik hizmetlerini de sisteme entegre eden Büyükşehir Belediyesi; saha denetim kontrolleri ve yoğun duraklara kurulan veri izleme istasyonları sayesinde araçların duraklarda bekleme aralıklarını minimuma indiriyor. Böylelikle yoğun saatlerdeki seferlere; 3 adet 18’er metrelik körüklü araçlar dâhil edilip, üniversiteye erişim süresi minimum düzeye çekilerek bekleme aralıkları en yoğun saatlerde maksimum 2 dakika oldu. Ayrıca okulun ilk haftası Kampüs Hattının sabahki ilk seferinde öğrencilere müzik ziyafeti de verildi.