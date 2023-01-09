Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kaymakam Yapıcı, konuşmasında ilçe gündeminde yer alan üniversite kampüsü konusuna da değinerek, “Bu hafta içinde müftümüzü götürüp, bir kaç kişiyi çağırıp dua ile üniversite kampüsünün yapımına başlayacağız. Allah mahcup etmesin. Gelecek yıl bu vakitlerde kaba inşaat tümüyle biter, bir sonraki sene de üniversiteye orayı teslim etmiş oluruz. Büyük konuşmamak lazım. İleride neler olur bilmem ama 2 yıl içerisinde üniversitemize teslim etmiş oluruz” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kaymakam Yapıcı, konuşmasında ilçe gündeminde yer alan üniversite kampüsü konusuna da değinerek, “Bu hafta içinde müftümüzü götürüp, bir kaç kişiyi çağırıp dua ile üniversite kampüsünün yapımına başlayacağız. Allah mahcup etmesin. Gelecek yıl bu vakitlerde kaba inşaat tümüyle biter, bir sonraki sene de üniversiteye orayı teslim etmiş oluruz. Büyük konuşmamak lazım. İleride neler olur bilmem ama 2 yıl içerisinde üniversitemize teslim etmiş oluruz” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Kaymakam Yapıcı, konuşmasında ilçedeki bir yıllık görev süresi içerisinde tespit ettiği 6 önemli projenin hayata geçirilmesinde ilk adımların atıldığına değinerek, "Ben işe başlayalı yaklaşık 1 yıl oldu. Bu süreç içerisinde gazeteci kardeşlerimiz ile güzel çalışmalar içerisinde olduk, güzel ilişkiler içerisinde olduk. Çağdaş dünyada hele hele teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada sosyal medyaya, basına, gazetecilere gerekli desteği vermeyen ülkeler başarısız olurlar. Biz de ülkemizi demokratik anlamda ileriye götüreceksek, demokrasinin temel taşlarından olan basın mensuplarına gerekli desteği vermek zorundayız. Bu amaçla biz de Ereğli’de mesai arkadaşlarım ile birlikte basınla her zaman ölçülü davrandık” dedi.

Yapılan tüm işlerde devlet ciddiyetiyle hareket ettiklerini belirten Yapıcı, “Bizim için devlet önemlidir. Devlet şakaya gelmez. Hiçbir basın mensubumuza kolay kolay zorluk çıkartmayız. Bu bir yıl zarfında istediğim kadar verimli olmasak da geldiğimde buraya 5-6 tane önemli problemi çıkarttım. Gelen gidene sorduk, araştırdık, daha önceki raporlara baktık. 5-6 tane önemli problemi çıkardım. Allah’a şükür arkadaşlar, devletimiz güçlü, ben yaptım yok, herkes birlikte mücadele ediyor, herkes çalışıyor. Bu 6 tane problemin hepsi ortadan aşağı yukarı kalmak üzere. Yapılan çalışmalarla hepsinde ilk adımlar atıldı” diye konuştu.

Yapıcı, hükümet konağı inşaatının başladığını hatırlattı ve “Mesela bir hükümet konağı diyorlardı bana göre çok büyük bir problem değil, hükümet konağı elbette lazımdı, hükümet konağı başladı değerli arkadaşlar” dedi.

Üniversite kampüsüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldığına da dikkat çeken Yapıcı, “Kimseye inanmayın. Bütün hazırlıklarımızı, projemizi, ruhsatlarımızı bitirdik. Hayırseverlerimiz bir kısım parayı yatırdı. Bu hafta içinde müftümüzü götürüp, bir kaç kişiyi çağırıp dua ile üniversite kampüsünün yapımına başlayacağız. Allah mahcup etmesin. Gelecek yıl bu vakitlerde kaba inşaat tümüyle biter, bir sonraki sene de üniversiteye orayı teslim etmiş oluruz. Büyük konuşmamak lazım. İleride neler olur bilmem ama 2 yıl içerisinde üniversitemize teslim etmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Yapıcı, yürütülen diğer çalışmalara ilişkin ise “Bunun dışında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımı başladı, projesinde bir problem çıktı, zemin etüdü ile ilgili. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile hallettik, yakında orası da başlıyor inşaatı. Ereğli-Devrek yolunda büyük çalışma vardı, bu sene mutlaka bitecek. Görmenizi isterim gerçekten çok büyük bir çalışma var. Orman Bakanlığı’nda yer tahsisi yapıldı. Adalet Bakanlığınki Cumhuriyet Başsavcımızın büyük çalışmalarıyla. Cezaevininin de projelendirme çalışması başladı. Kredi Yurtlar Kurumu’nun yapımına başlıyoruz. Spor Bakanlığı en az 700, belki de bin öğrencilik Kredi Yurtlar Kurumu’nun yapımına başlanacak. Projeleri başladı, programa alındı, oradan da dönüş olmayacak. Buna benzer bütün hedeflediğimiz yatırımlar başlayacak. Devletimiz güçlü, bu konuda çok emek sarf edenler var. Huzurlarınızda emek sarf edenlere teşekkür ediyoruz, Başsavcımız, siyasiler var, basın mensupları var, kamu kurum ve kuruluşların amirleri var” bilgilerini verdi.

Sözlerinin sonunda 2023’ün Ereğli için önemine vurgu yapan Yapıcı, “Allah yolunuzu açık etsin, sizlere sağlık versin. 2023 yılı Ereğli’miz için bence çok önemli bir yıl gerçekten. 2023 yılında Ereğli çağ atlayabilir. Yeni bir safhaya gelebilir, Ereğli için yeni şeyler olabilir. İnşallah, Allah büyük bir kent olmayı nasip eder” dedi.