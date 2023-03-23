İstanbul’dan Düzce Torkul Gölü bölgesine kamp yapmaya gelen 3 kişi kayboldu. Kaybolan kişiler, bölgede süren 10 saatlik çalışma sonunda bulundu.

İstanbul’dan Düzce Torkul Gölü’ne gelen 3 kişi, gece saatlerinde orman yoluna girerek göl civarında gezintiye çıktı. Telefonlarının çekmemesi sonrasında kaybolduklarını fark eden kişiler, orman yollarında dolaşmaya başladı. Kamp alanını bir türlü bulamayan 3 kişi, durumu ilgili kuruluşlara bildirdi. AFAD ekipleri ve Düzce Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen kişilere ulaşılamadı. Çalışmalara katılan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak tarafından kayıp 3 kişi Torkul Gölü yakınlarında bulundu.