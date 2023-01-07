Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası’nda yapımına devam edilen Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası’nda yapımına devam edilen Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilay, Düzce’de kamp merkezi kurulum çalışmalarına devam ediyor. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası’nda tesisler, bitmesinin ardından gençlere kamp merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Düzce’ye önemli bir ivme kazandıracak projede kır evi, kır oteli, karavan ve çadır kamp alanları da oluşturulacak. Vali Cevdet Atay bölgeye giderek Kamp Merkezinde incelemelerde bulundu.

Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi’nin Avrupa standartlarının üzerinde olacak gençlik ve kamp merkezi 180 dönüm arazi üzerinde olacak.

Yeşilay tarafından Düzce’de hayata geçirilecek olan proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.