Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde ormanlık bölgede düzenlenen "İkisi bir arada kamp" etkinliğine katılan vatandaşlar, kamp ateşinin etrafında kitap okuyup, arabalı sinemada film izledi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından 3.’sü düzenlenen geleneksel "ikisi bir arada kamp" etkinliği, Bedesten köyündeki ormanlık alanda yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte; kitap okuma, arabalı sinema, çekiliş, konser ve geleneksel oyunlar gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Oluşturulan kamp alana çadır kuran bazı vatandaşlar, geceyi aydınlatan ateşin etrafında hem ısındı hem de kitap okudu. Yerel sanatçıların seslendirdikleri şarkılarla yöresel oyunlar oynadı.

Sinema ekranının kurulduğu alanda vatandaşlar, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çeken "Bergen" filmini araçlarından izledi. 100’ün üzerinde aracın alındığı alanda çevreye rahatsızlık verilmemesi için de sinema filminin sesi, radyo frekansıyla araç içinden dinlendi. Belediye görevlileri tarafından da katılımcılara, sucuk ekmek, mısır ve gazoz ikram edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak 3.’sü düzenlenen kitap okuma ve arabalı sinema etkinliğini birleştirdiklerini söyledi.

"En önemlisi de kitap okuma, okumak güzel şeydir"

Kitap okumayı teşvik etmek için etkinlik düzenlediklerini ifade eden Türkyılmaz, "Önce vatandaşlarımız yazarlarla buluşuyor, kitapları dağıttık. Daha sonra da hava karardığında arabalı sinemamızda ’Mavi Boncuk’ ve ’Bergen’ filmlerini vatandaşlarımızla beraber izleyeceğiz. Ateşler yakıyoruz burada da büyük ateşimiz var. Sabaha kadar bizim arkadaşlarımızın topladığı odunlar var. Sabaha kadar vatandaşlarımız eğlenecek. Yöresel ve geleneksel oyunlarımız var. En önemlisi de kitap okuma, okumak güzel şeydir. Kitap okumayı teşvik etmek için bugün buradayız. Çadırlarımızda da kitap okuyacağız" dedi.

"Bu fırsatı kaçırmak istemedim"

Ateş etrafında kitap okumanın mutlu verici bir his olduğunu belirten Ali Berke Can (18), "Böyle bir aktivite olduğunu öğrendik. Bundan yararlanmak istedik. Bunu da kitap okuyarak değerlendiriyoruz, mutlu verici bir his. İnsanı bilinçlendirmek adına kitap okumanın faydalı olduğuna inandığım için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hava soğuk ama ateş sayesinde kendimizi ısındırabiliyoruz. Ortam gayet iyi, memnunuz yani. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kitap okumayı seviyorum, her türlü kitap okurum"

Ankara’dan etkinliğe katılan Ekinsu Civelek (15) ise "Kampın yanında kitap okumak güzel bir duygu. Farklı bir aktivite oldu. Burada okumak daha eğlenceli geldi bana. Kitap okumayı seviyorum, her türlü kitap okurum. Küçüklüğümden beri kitap okumak hayale dalmak gibi bir şey. Kendimi kaptırınca baya gidiyor sürükleyici oluyor benim için" şeklinde konuştu.

Etkinliğe; MHP Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik de katıldı.