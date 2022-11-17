Kamışlı Mahallesinde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından yollar Erenler Belediyesi tarafından yenilendi. Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Asfalt çalışmamızın ardından Kamışlı Mahallemizin yolları baştan sona yenilendi. Hayırlı olsun” dedi.

Kamışlı Mahallesinde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından yollar Erenler Belediyesi tarafından yenilendi. Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Asfalt çalışmamızın ardından Kamışlı Mahallemizin yolları baştan sona yenilendi. Hayırlı olsun” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Alt ve üstyapısıyla yenilenen Kamışlı Mahallesinde gerçekleşen çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Kamışlı Mahallemiz önce doğalgaz ile buluştu, akabinde altyapısı yenilendi. Şimdide mahallemizin yolları asfalt ile baştan sona yeni yüzüne kavuştu” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, “İlçemiz genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Kamışlı Mahallemizde doğalgaz yoktu ve vatandaşlarımızın talebi vardı. AGDAŞ ile görüşmelerimiz sonucunda mahallemize doğalgaz geldi. Devamında altyapı sorunu vardı, SASKİ altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Son olarak bizde asfalt çalışmamız ile mahallemizin yollarını baştan sona yeniledik. Kamışlı Mahallemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.