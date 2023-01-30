Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar, özenle tek tek toplanarak yaklaşık bir yıl kurutulduktan sonra hünerli ellerde özellikle tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından ’Ney’e dönüşüyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar, özenle tek tek toplanarak yaklaşık bir yıl kurutulduktan sonra hünerli ellerde özellikle tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından ’Ney’e dönüşüyor.

Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında çok fazla tercih edilen Samandağ kamışları, uzun ve zahmetli emeğin ardından neyzenlerle buluşuyor. Doğal ortamında yetişen ve ustalarca özenle toplanan kamışlar, atölyelerde boyutlarına göre istiflenerek kurutulmaya bırakılıyor. Bir yıl sonunda içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle dinleyicilerle buluşuyor.

"Her kamıştan ney olsaydı enstrümanın değeri kalmazdı"

Dünyanın en değerli kamışlarının Samandağ’da yetiştiğini aktaran 65 yaşındaki neyzen ve ney yapımcısı Cemil Kahiloğulları,"Kalitesi ve boğumunun uygunluğu nedeniyle ney yapımında kamışlarımız tercih ediliyor. Her kamıştan ney olsaydı enstrümanın değeri kalmazdı. Özenle sazlıklardan seçtiğimiz kamışları kesip atölyeme getiriyorum, burada bir yıl kurumaya bırakıyorum. Yakılarak delikler açılan neylerin ömrünün az olmasından dolayı ben bu işlemi oyarak yapıyorum. Bir yıl boyunca gözümüz gibi baktığımız kamışlar, bin bir emekle ney haline dönüşüyor.

Samandağ kamışlarının dünyada kalitesiyle adından uzun yıllardır söz ettirdiğine dikkat çeken Kahiloğulları, bunu bilen neyzenlerin Hatay’dan ney talep ettiğini kendisinin de internet yoluyla satış yaptığını kaydetti.

Bir yıllık bekleme sonrasında yoğun emek sonucu bir neyin bir günde tamamladığını belirten Kahiloğulları, neyin fiyatının kalitesine göre 5 ile 7 bin TL arasında değiştiğini aktardı.