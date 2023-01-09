Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve çeşitli antrenman salonlarını da içerisinde barındıracak olan 3 bin 200 kişi kapasiteli Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı. Kente kazandırılacak yeni spor kompleksi, 11 bin metrekare alan üzerinde 4 kat şeklinde yapılacak. Tesiste sporcu antrenman alanları, basın toplantı salonu, doktor, hakem ve idari odaların yanı sıra 15 adet loca, 1 adet VIP salon ile 10 farklı branşa hitap eden spor odaları bulunacak.

Fatma Şahin: "Mekansal olarak önemli bir muhite güzel bir salon kazandırıyoruz"

Temel atma töreninde açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Burası mekânsal planlama olarak çok önemli bir muhit. Şehitkamil’in nüfusu 1 milyona dayandı. Dolayısıyla bu ilçede, kendi ihtiyacını kendisinin giderebileceği altyapıyı oluşturmak gerekiyordu. Tesislerde ulaşılabilirlik çok önemli. Bu spor salonu, ulaşım açısından çok elverişli bir alanda hizmet verecek. Bu alanın alt tarafında Gaziray, üst tarafında ise 200 bin metrekare yeşil alan var. Ayrıca bisiklet yollarının yapıldığı bir alan var. Burası 3 bin 200 kişi kapasiteli olacak. Gaziantep’te Kamil Ocak adıyla spor çatısı altında bir zihinsel dönüşüm gerçekleşiyor” dedi.

Davut Gül: "Gaziantep’e uluslararası etkinliklere uygun bir tesis kazandırılıyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül de kente uluslararası etkinliklere uygun bir tesis daha kazandırıldığını ifade ederek, "Gaziantep’te Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin içerisindeki yüzme havuzuna Kamil Ocak’ın ismi verilmişti. Yine Gaziantep’in iki spor lisesinden birisi olan Şehitkamil’deki spor lisemize Kamil Ocak ismini verdik. Ama eski stadyumun olduğu yerde, Kamil Ocak ile özdeşleşen bir salon vardı. Hem şehrin ihtiyacını görmek hem Kamil Ocak’ın ismini yaşatmak için Büyükşehir Belediyemiz bu güzel, tesisi başlattı. Biz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için de uluslararası organizasyonlara uygun şekilde tesisleşmek gerekiyor. İnanıyorum ki bu tesiste de uluslararası etkinlikler yapılacak” dedi.

Rıdvan Fadıloğlu: "Şehitkamil bölgesinin böyle bir tesise ihtiyacı vardı"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Kamil Ocak isminin yaşatılması adına emek veren herkese teşekkürlerini sunarak, “Gaziantep’in sporla özdeşleşmiş olan ismi Kamil Ocak. Bizim çocukluğumuzda bildiğimiz Kamil Ocak Stadyumu ve Kamil Ocak Spor Salonu hakikaten bu şehre büyük hizmetler vermiştir. Tabi, ekonomik ömrünü doldurunca yenilenmesi gerekiyordu. Son dönemde Gaziantep’e birçok spor tesisi kazandırıldı. Şehitkamil’in güzel bir spor salonuna ihtiyacı vardı. Bu noktada yapılan çalışmalar neticesinde planlamalar yapılarak Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu hayata geçirildi” diye konuştu.

Kamil Ocak ailesi adına konuşan Nükhet Ocak, spor salonunu şehre kazandıracak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve temel atma törenine katılan herkese teşekkür ederek, yeni kompleksin tez zamanda bitirilerek Gaziantep gençlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yanında inşa edilecek Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun temel atma törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Samet Bayrak ve Ocak ailesi mensupları katıldı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, gençleri heyecanlandıran bu yeni spor kompleksi için butona basarak ilk temeli attı.