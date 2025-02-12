Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından Kâmil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin resmi ortağı oldu. 2024-2027 yılları arasındaki üç sezonu kapsayan anlaşmayla Kâmil Koç, liglere katılan takımlarla birlikte şehirlere otobüs ile sürdürülebilir seyahati teşvik edecek ve taraftarlar için farklı deneyimler oluşturacak.

Kâmil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin resmi küresel ortağı oldu. 2024- 2027 yılları arasındaki üç sezonunu kapsayan ortaklık kapsamında, Kâmil Koç otobüs ile şehirlerarası sürdürülebilir seyahati teşvik edecek ve taraftarlar için farklı deneyimler oluştuacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi Final maçı İstanbul’da oynanacak

1926 yılında kurulan ve 100. yılına önemli projelerle ilerleyen Kâmil Koç, bu ortaklıkla birlikte UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin organizasyonlarının paydaşı oldu. Anlaşma kapsamında, Kâmil Koç’un logosu ülkemizdeki stadyumlarda yapılacak maçlar sırasında banner reklam olarak sergilenecek. Kâmil Koç’un 100. yılını kutlayacağı 2026’daki UEFA Avrupa Ligi Final maçı da İstanbul’da yapılacak.

"Türk seyircilerinin Avrupa’daki bu maçlara erişimlerini sağlayacağız"

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, bu ortaklığın spor ve sürdürülebilir seyahati birleştiren önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Futbol, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı birleştiren, en popüler ve en yaygın spordur. Kâmil Koç olarak futbolun bu birleştirici gücünden ilhamla attığımız bu adım sayesinde böylesine önemli iki organizasyonun resmi ortağı olduk. Firma olarak faaliyet alanımız gereği insanları birleştiren ve buluşturan bir misyona sahibiz. İnsanları birbirlerine kavuşturmanın yanında, yine sosyal sorumluluk anlayışımız gereği öğrenci etkinliklerinden bilim, sanat ve spora kadar pek çok alanda organizasyonlara destek oluyoruz. 1926 yılından bu yana Türk halkına hizmet veren bir marka olarak spor ve sürdürülebilir seyahati birleştiren bu güzel adımın paydaşı olmaktan ve UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi sahnelerinde yer alacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu organizasyonlar kapsamında biz de hediye biletlerimiz ve yurt dışı bağlantılı seferlerimiz ile Türk seyircilerinin Avrupa’daki maçlara erişimlerini sağlayacağız."

"100. yılımızda Final maçının paydaşı olacağımız için çok heyecanlıyız"

Çağatay Kepek, "Bu önemli ortaklık anlaşmasında, heyecanımızı katlayan bir başka unsur ise 2026 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Final maçının da ülkemizde, İstanbul’da yapılacak olmasıdır. 100. yılımızı kutlayacağımız bir yılda böylesine önemli bir maçın paydaşı olmak bizler için eşsiz bir deneyim olacak. Ayrıca, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali’nin de yine ülkemizde yapılması bekleniyor. Tüm bu nedenlerden dolayı bu ortaklık anlaşmasının bizler için çok özel bir anlamı var. Bu fantastik anlaşmada emeği olan herkese teşekkür ediyor, ülkemizden bir takımın da bu Final maçında yer almasını umuyoruz" dedi.