Seyahat firması Kâmil Koç, seyahat ağını yeni güzergahlarla büyütmeye devam ediyor. Avrupa’daki genişleme hedefi doğrultusunda iş ortağı FlixBus ile birlikte Nisan ayında Rusçuk seferlerine başlayan firmanın kıtadaki 4’üncü durağı ise, Romanya’nın turizm kenti Köstence oldu.

Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının köklü firmalarından Kâmil Koç, büyüme hedefleri doğrultusunda seyahat ağını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Bulgaristan’ın Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başlayan Kâmil Koç, Avrupa’nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağı FlixBus ile birlikte kıtadaki güzergahlarına bu kez Romanya’nın Köstence şehrini ekledi. Firma, Köstence ile birlikte Avrupa’daki 4’üncü hizmet noktasını da açmış oldu.

İstanbul-Köstence otogarlarında karşılıklı seferler düzenlenecek

Yapılan açıklamaya göre, Köstence otogarında acente açan Kâmil Koç, ilk seferini de 4 Haziran’da İstanbul otogarından yaptı. Kâmil Koç’un hem acente hem de online uygulaması üzerinde bilet satışına başladığı Köstence, Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki en önemli turizm ve liman kenti konumunda bulunuyor. Ülkenin ikinci büyük kenti olmasının yanında, aynı zamanda Avrupa’nın popüler tatil rotalarından biri olan Köstence seferlerine ilgi büyük oldu. İstanbul-Köstence otogarlarında karşılıklı düzenlenecek otobüs seferleri, haftanın 7 günü yapılacak. Kâmil Koç diğer yurt dışı seferlerinde olduğu gibi Köstence seferlerin de de yurt dışı tasarımı olan iş ortağı FlixBus’ın büyük logolu yeşil hâkim renkli otobüs tasarımını kullandı. İş ortağı FlixBus ile birlikte Türkiye’nin 71 il ve 306 ilçesinde hizmet veren firma, Avrupa’ya yönelik seferlerini önümüzdeki günlerde yeni güzergahlarla daha da genişletmeyi hedefliyor.

“Köstence seferleri turizm hareketliliğine önemli katkı yapacaktır”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Kâmil Koç’un konforlu ve kaliteli yolculuk sunma geleneğini Avrupa’da yeni noktalara taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Hedeflerimiz doğrultusunda; yeni yatırım ve iş birlikleri ile istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Amacımız; markamızın hizmet kalitesini yurt içinde ve yurt dışında daha fazla insan için ulaşılabilir kılmak. Bunun için de bir taraftan yurt içine yönelik yerel firmalarla iş birlikleri yaparken, diğer yandan da yurt dışına yönelik de yeni yatırımlarla seyahat ağımıza yeni şehirleri ekliyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında seferlerine başladığımız Rusçuk’un ardından Avrupa’daki seyahat güzergahımıza eklediğimiz son şehir ise, Köstence oldu. Şirketimizin Avrupa kıtasındaki 4’üncü durağı olan Köstence şehri; Romanya’nın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden bir tanesidir. Bu nedenle de hem İstanbul’dan Köstence’ye hem de buradan İstanbul’a yönelik önemli bir turizm hareketliliği bulunuyor. Biz de bu güzergâhta gördüğümüz yoğun talebe cevap vermek adına İstanbul’dan karşılıklı otobüs seferlerimizi başlattık. İlk etapta gördüğümüz ilgiden memnunuz. Yeni girdiğimiz turizm sezonunda bu ilginin önümüzdeki günlerde daha da artarak sürmesini bekliyoruz. Ayrıca, yeni hattımızın ülkemizin ve Romanya’nın turizmine de önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz. Avrupa’daki yeni hattımızın hem markamıza hem de yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.