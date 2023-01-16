Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye’nin çeşitli illerinden kamu müteahhitlerinin katılımıyla yapılırken, Ali Adıgüzel Genel Başkanlığa seçildi.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye’nin çeşitli illerinden kamu müteahhitlerinin katılımıyla yapılırken, Ali Adıgüzel Genel Başkanlığa seçildi.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği 1. Olağan Kongresi Ankara’da yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden kamu müteahhitlerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kurucu başkan Ali Adıgüzel yapılan oylama ile genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

“Var gücümüzle çalışacağız”

Ali Adıgüzel, yaptığı konuşmada 6 ay önce kurulmasına rağmen derneğin büyük başarılar ile çok yol kat ettiğini söyleyerek, “KAMİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın kolay bir görev olmadığını, işten ve aileden fedakarlık gerektirdiğini biliyorum. Bu görevin ne tür sorumluluklar içerdiğinin de bilincindeyim. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla birlikte, KAMİAD’ın tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda; görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Başarılı olabilmemiz, bizim gayretimiz kadar sizin desteğinize ve katkılarınıza da bağlıdır. Bunu bizden esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Derneğimiz kurum olarak, henüz 6 ay gibi kısa bir zaman dilimindeki çalışmaları sayesinde, ülkemizin birçok bakanlığı ve kurumlarında, her geçen gün kabul görmeye başlamıştır. Bu durumu arttırarak sürdürmeyi ve sektörüyle ilgili tüm gelişmelerde; derneğimizin söz söyleyecek noktaya gelebilmesi için, önümüzdeki dönemde var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Muazzam bir iş örgütünün mensuplarıyız”

KAMİAD sayesinde Türkiye’de ilk defa tedarikçi ve alt yüklenicilerinin tek çatı altında toplandığını dile getiren Adıgüzel, “Kamu kaynaklı faaliyet ve ihtiyaçlara cevap veren, bu ihtiyaçların temini, tesisi ve üretimi noktasında gerek ekonomik gerekse sosyokültürel açıdan en avantajlı zeminleri oluşturan, devletin her daim ihtiyaç duyduğu, olmazsa olmaz bir mesleğin temsilcileriyiz. Ülke genelinde 250 alt sektörün içinde bulunduğu aynı zamanda milyonlarca çalışanın istihdam kaynağı, muazzam bir iş örgütünün mensupları ve paydaşlarıyız. KAMİAD’ın kurulduğu günden bu yana en temel işlevi; kamu müteahhitliğinin, ülke kalkınmasındaki rolünün anlaşılmasını sağlamaktı. Yıllardır sessiz sedasız ülkesine hizmet eden kamu yüklenicileri ile bu sektörün olmazsa olmazı; değerli tedarikçi ve alt yüklenici meslek paydaşlarım, öncelikle bu ülkede ilk defa bir çatı altında toplanıyoruz. Bunun kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

"Pandemi ile beraber, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşının olumsuz neticeleri herkesten çok bizleri etkilemiştir"

Adıgüzel son dönemlerde ortaya çıkan küresel krizler neticesinde kamu müteahhitlerinin yaşadığı zorluklara da değinerek şunları söyledi:

“Son birkaç yıldır dünya genelinde ve tabii olarak ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluklar, 4734 Sayılı kanun gereği anahtar teslimi götürü bedel esasıyla çalışan biz kamu yüklenicilerini, adeta bir çıkmazın içerisine itmiş ve 2020 yılının henüz başında ortaya çıkan Covid-19 adlı pandemi ile beraber, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşının olumsuz neticeleri de herkesten çok bizleri etkilemiştir."

Pandemi döneminde yurt genelinde bazı kamu yatırımlarının durduğunu, bazılarının da durma noktasına geldiğini, bu yatırımları ifa eden kamu yüklenicilerinin zor zamanlar geçirdiğini belirten Adıgüzel, alınan tedbirlerin çözüme katkı sunmadığını söyleyerek, "Bütün bu sorunların tespit ve çözümüne yönelik, kamuya iş yapan yüklenicilerini ve iş insanlarını bir çatı altında toplayan Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) kurulmuş olduğu 27 Haziran 2022 tarihinden bugüne mesleki sorunların giderilmesi ve sıkıntıların temelden çözülmesi yönünde faaliyetler göstermektedir. Mesleki alanda etkileşimde olduğu bütün sivil toplum kuruluşları ile çözüm ortaklığı adına çalışmalar yürüten KAMİAD, aynı zamanda kurulduğu günden bugüne Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partileri de defalarca ziyaret etmiş ve KAMİAD bünyesinde hazırlanan reel piyasa koşullarının yansıtıldığı raporları sunmuştur. Aynı zamanda mesleki bağın bulunduğu ve etkileşimde bulunulan bütün bürokratik kanallarda ziyaret edilmiş ve ilgili raporlar bu kamu kurumlarına da sunulmuştur” dedi.

"Sürdürülebilir yeni bir ihale kanunu"

Mesleğe saygınlık kazandırmak zorunda olduklarını da kaydeden Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Özellikle Covid-19 salgını sonrasında; Türkiye ve dünyada ticari hayat geçmişten çok farklı olmuştur. Ülkemizin ekonomik ilişkileri ve dış politikasındaki faaliyet alanları çok çeşitlendi. Türkiye’nin son on yıldaki ekonomik ve diplomatik performansı, dünya koşullarının da etkisiyle ülkemizi yeni uluslararası sistemin önde gelen aktörleri arasına kattı. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve sonrasında bu ülkelerin yeniden imar edilecek olması biz müteahhit ve alt yüklenicileri, işlerimizi geliştirmeye, yeni pazarlar bulmaya itmektedir. En önemlisi; birbirimizle öldüresiye rekabet etmekten ve en ucuza iş yapmayı bir meslek olmaktan çıkartıp, yeni arayışlar, yeni pazarlar veya sürdürülebilir yeni bir ihale kanunu ile bu mesleğin mensuplarına saygınlık kazandırmamız gereklidir. Yine bununla beraber kamuya iş yapan yüklenici firmaların mesleki açıdan eksik yönlerinin tamamlanması ve sürekli değişiklik gösteren mevzuatlar hakkında bilgi ve eğitim verilmesi adına da çalışmalar yürüten derneğimiz “Kamiad Türkiye Buluşmaları” adı altında yurt genelinde sempozyum ve seminerler düzenleyerek kamu yüklenicilerinin bilinçlendirilmesi adına da faaliyetler sürdürmektedir. Bu faaliyetlerde yer alan gerek kamu ihale kurumu yetkilileri gerekse alanında uzman hukukçular bugüne kadar bu tür faaliyetlere çok ihtiyaç duyulduğunu bunu da ilk defa KAMİAD ailesinin başardığını açıkça beyan etmişlerdir. Faaliyetlerimize 2023 yılı içerisinde de 2023 vizyon ve misyonuna inanarak ve devletimizden bize gerekli desteği vereceğine inanarak hız kesmeden devam edecek mesleki sorunlarımızın çözümü noktasında ki çalışmalara her zaman devam edeceğiz” dedi.

“Kampanyaların durak noktası olacağız”

"Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak ilgilenilecek konu başlıklarımız, temsil alanlarımız arttı. Birçok konuda daha fazla derinleşme ve uzmanlaşma gereği ortaya çıktı" diyen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu seviyesinde üstlenilmesi gereken yeni sorumluluklar gündeme geldi. Bu nedenle, az önce onayınızla Yönetim Kurulu’nun üye sayısını 21’e çıkarttık. Öte yandan, bu düzenlemeyle, genişleyen üye tabanının Yönetim Kurulu’nda daha iyi temsil edilmesini de sağlamış olduk. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler ışığında, Yönetim Kurulumuzun görev yapacağı dönemde öncelikli olarak ele almayı planladığımız konuları ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönem, bireysel becerilerimizin ve kurumsal birikimimizin tüm gücüyle seferber edilmesi gereken bir dönem olacaktır. Zira, seçim öncesi iktidardan özellikle sicil affı için somut bir adım atmasını sağlamamız gerekmektedir. Aynı zamanda seçim öncesi kampanyaların durak noktası ve ilgi odağı olmamız gerekmektedir. Dünya düzeninin yeniden yapılandığı bir ortamda, ülkemizin seçim ile yapacağı tercih sonucunda; siyasi, ekonomik, sosyal ve dış politika tercihleri, geleceğimizi şekillendirecektir. Yönetim Kurulu olarak çalışma planımıza ışık tutacak meseleler ve bunlarla ilgili tespitlerimizi sizlerle paylaştım. Bu gündemin gereklerini yerine getirirken sizlerin desteğine, önerilerine, uyarılarına ihtiyacımız olacak. Yeni bir yapılanma döneminin eşiğinde, KAMİAD’ın Kamu müteahhitlerinin sorunlarında ki öncülük görevinin her zamankinden daha önemli olduğu kanısındayız. Ümit ediyoruz ki, çabalarımız sonucu, kamu müteahhitliği daha geniş ve kapsamlı bir temsil gücüne KAMİAD ile kavuşacak ve bu sayede, mesleğimizin temel sorunlarının çözümü için gerekli toplumsal mutabakata; daha etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğiz. Sözlerime son verirken hepinize bir kez daha bizi bu göreve layık gördüğünüz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.”

Programda derneğe katkılarından dolayı üyeler Mete Aksak, Aytekin Şeref Balcı ve Dilek Bektaş’a teşekkür plaketi verildi. Yapılan Genel Kurul sonrası KAMİAD Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Adıgüzel, Genel Başkan Vekili, Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Şubeler Koordinasyonu Nedip Şimşek, Kurumsal İlişkiler, Toplantı, Temsil ve İş Geliştirmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Gülsüm, Kamu Taahhüt ve Sektörlerden ve Genel Merkez Ofisten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Akcin, Üye İlişkileri, Ortak Satın Alma ve İndirimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fariz Borozan, Sayman/Muhasip, Mali İşler ve Genel Merkez Ofisten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fidan, Genel Sekreter, Kamu Kurumları, İletişim Yazışma, Çağrı ve Sürekli Yayın Sorumlusu Muhammed Enes Nasıroğlu.

Ar-Ge, İstatistik ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, Adnan Gökalp, Yapım Taahhüt Sektör İşlerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi, Mehmet Salih General, Hizmet ve Mal Alımı Taahhüt Sektör İşlerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Serhat Engin Meyveci, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Sektör Sorumlu yönetim kurulu üyesi Aytekin Şeref Balcı, Toplantı, Zirve ve Etkinliklerden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Korkmaz, İhale ve Mevzuatlardan Sorumlu yönetim kurulu üyesi Tamer Isır, Eğitim, Teşkilat ve Üye İlişkilerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güldaş, Bilirkişilik, Teşkilat ve Üye İlişkilerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Gökhan Fatih Aslan.

Uluslararası Müteahhitlik ve Faturalardan Sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Gökhan Köker, Teşkilat, Şubeler Hizmet ve Çalışma Koordinasyonu yönetim kurulu üyesi İhsan Günergök, Sosyal Medya ve Basınla İlişkiler Sorumlu yönetim kurulu üyesi Ercan Aydın, Alt Yüklenici Sektörü ve Sosyal Sorumluluk Proje Sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Şahin Güneş, Tedarik Hizmetleri Ortak Satın Alma, İndirim ve Ticari iş birlikler Sorumlu yönetim kurulu üyesi Dilek Bektaş.”

KAMİAD Denetim Kurulu ise şu şekilde oluştu: “İlyas Çağrı İnce, Müjgan Bozyel. Yaşar Asiltürk, Fevzi Eriş ve Kabil Bozyiğit.”