Gümüşhane’de cami imamına müslüman olmak istediğini söyleyen Kamerunlu hristiyan genç kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.

Gümüşhane Yeni Mahalle Mevlana Camii’ne dün Cuma Namazı vaktinde gelen Kamerunlu bir genç müslüman olmak istediğini cami imamı Nurullah Çelik’e söyledi. Müslüman olmak isteyen Kamerunlu genci cami cemaatinin huzuruna çıkaran imam Çelik, Kelime-i Şehadet getirerek tekrar etmesini istedi. İmam Nurullah Çelik Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan gence Şamil ismini verirken, cami cemaati müslüman olan Kamerunlu Şamil’i alkışladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.