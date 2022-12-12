Adıyaman’da bir iş yerini 1 ayda 4 defa soyan hırsız, kamerayı görünce yüzünü şeffaf poşetle gizlemeye çalıştı.

Adıyaman’da bir iş yerini 1 ayda 4 defa soyan hırsız, kamerayı görünce yüzünü şeffaf poşetle gizlemeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir iş yerine dadanan kimliği belirsiz hırsız, 1 ay içerisinde aynı iş yerini 4 defa soydu.

Gece saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz hırsız, ilk olayda iş yeri içerisindeki güvenlik kameralarını fark ederek iş yerinde bulunan şeffaf poşeti kafasına geçirerek yüzünü gizlemeye çalıştı. İş yerindeki bozuk paraları, yiyecek ve içecekleri alan hırsız daha sonra duvarda bulunan televizyonu da almak istedi. Yere indirdiği televizyonu kucaklayarak götüremeyen şahıs, televizyonu bırakarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Birkaç gün sonra belirli aralıklarla aynı iş yerine 3 defa daha gelen hırsız bozuk para, yiyecek ve içecekler çalarak kaçtı. Her hırsızlık olayında polis ekiplerine bilgi veren ve iş yerinde güvenlik önlemlerini artıran iş yeri sahibi Hasan T., kimliği belirsiz şahsın artık yakalanmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini söyledi. Aynı iş yerinde 4 defa incelemelerde bulunan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.