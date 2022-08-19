Van’da 3 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs, kamera kaydının incelemesiyle ekiplerce adım adım takip edilerek kıskıvrak yakalandı.

Van’da 3 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs, kamera kaydının incelemesiyle ekiplerce adım adım takip edilerek kıskıvrak yakalandı.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bisiklet, rehabilitasyon merkezi ve süpermarket hırsızlığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheliyi adım adım takip etti. Takip edilen hırsız kısa sürede yakayı ele verdi.

15 gün içerisinde 3 ayrı hırsızlık

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz İpekyolu İlçesinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda; 01 Ağustos 2022 günü gerçekleşen bisiklet hırsızlığı, 09 Ağustos 2022 günü gerçekleşen Özel Rehabilitasyon Merkezinde görevliye ait çanta içerisinden bin 500 TL paranın çalınması, 15 Ağustos 2022 günü gerçekleşen bir süpermarketin kasasından 19 bin 450 TL para çalınması, konuları ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.