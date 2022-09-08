Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beldağı köyünde yaşanan olayın ardından traktör sürücüsü M.A (64) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amasya’da bir köyde sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör yol kenarındaki kamelyaya dalarak orada oturan 71 yaşındaki Hasan Çakı’ya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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