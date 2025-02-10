Kastamonu’da kamburluk bulunan hasta, yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kastamonu il merkezinde yaşayan 63 yaşındaki Şerife Çelebi Temirci, kamburluk ve eklemlerinin ağrıması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir tarafından yapılan tetkikler neticesinde farklı bir hastanede Temirci’nin omurga ameliyatında kullanılan metal implantların başarısız bir şeklide takılmasından ötürü kamburluk oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir tarafından ameliyata alınan Temirci, başarılı operasyon neticesinde sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Hastanın durumu ile ilgili bilgi veren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selahaddin Aydemir, "Yaptığımız tetkik ve incelemeler neticesinde tespit edilen ankilozon spondilit ve yaşadığı bir travma sonrası başka bir merkezde geçirdiği omurga ameliyatında kullanılan metal implantlar, tedavi gören 63 yaşındaki hastamızda zamanla implantların başarısız olması nedeniyle, hastamızın omurgasında belirgin bir kamburluk gelişmiş. Hastamızın ileri yaşta olması, mevcut ramotolojik hastalığı, kemik yapısında oluşan zayıflık, kamburluk sürecini de hızlandırdığını yaptığımız tetkiklerde gördük. Tabii hastamızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durumunu hemen düzeltmek ve sağlığına kavuşturmak için kapsamlı bir cerrahi müdahale planladık. Omurgadaki eğriliği düzelterek, daha sağlam bir yapı oluşturmak için kemik çimentosuyla güçlendirilen vidalar kullanılarak omurgayı yeniden yerine sabitlendik. Başarılı geçen ve 3,5 saat süren yaptığımız bu operasyon sayesinde hastamızın omurga dengesi duruşu düzelerek günlük yaşam aktivitelerinde belirgin bir iyileşme kaydedildiğini söyleyebiliriz" dedi.

Yaklaşık 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan 63 yaşındaki Şerife Çelebi Temirci ise, "Kemik erimemem vardı. Bir gün eğilip yerden poşet kaldırırken bel omurgamda bir ağrı olduğunu hissettim. Doktora gittik. Yapılan tetkiklerde omurgamda kırık olduğu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ankara’da bir hastaneye gidip omurgamdan ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ağrılarımın geçmesini beklerken maalesef ağrılarım geçmedi ve iki büklüm kaldım. Aynı şikayetleri yaşayan bir hastanın Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştuğunu öğrenince Selahaddin hocamıza başvurduk. Allah razı olsun, yaptığı ameliyatla beni kaybettiğim sağlığıma yeniden kavuşturdu. Beni sağlığıma kavuşturan Selahaddin hocama ve Ortopedi Servisinde görev yapan güler yüzlü hemşire ve tüm çalışanlarına ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Benim gibi hasta olanlar boş dedikodulara inanıp Ankara’ya gitmeden tedavilerini, ameliyatlarını Kastamonu’da olsunlar, şifa bulsunlar" diye konuştu.