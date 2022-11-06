Kamboçyalı bir asker, araçla izinsiz şekilde Tayland tarafına geçti.

Kamboçyalı bir asker, araçla izinsiz şekilde Tayland tarafına geçti.

Tayland-Kamboçya sınırında hareketli dakikalar yaşandı. Sabah saatlerinde Tayland’ın Kamboçya sınırında yer alan Sa Kaeo eyaletinde yaşanan olayda, şüpheli bir kişi aracıyla Tayland’a izinsiz şekilde girdi. Tayland Özel Hareket Polisi, aracın lastiğini ateş ederek patlattı. Araçtan silahıyla inen ve Kamboçyalı bir asker olduğu öğrenilen şüpheli, yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda polis tarafından yakalandı. Polis Şefi Chaipotjan Suwannarak yaptığı açıklamada, olayın terör şüphesi taşımadığını ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.