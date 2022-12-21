Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’nın ardından Kamboçya’da da Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenleyecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’nın ardından Kamboçya’da da Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenleyecek.

Kültür, sanat ve bilim başta olmak üzere her alanda Türkiye’nin dünya çapında nitelikli temsilini sağlayan ve kültürel niteliklerini dünyaya anlatan Yunus Emre Enstitüsü, 17 milyondan fazla nüfusa sahip olan Kamboçya’da faaliyetlerine başlayacak. Türkçeye ve Türk kültürüne yoğun ilgi gösterilen ülkeler ile stratejik önemi haiz ülkelerde faaliyet alanını genişletme girişimlerde bulunan enstitü, Asya kıtasında izlediği strateji çerçevesinde Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de yurt dışı temsilciğinin açılması için ilk adımı attı.

Türkiye’nin Punom Pen Büyükelçiliğinin himayesinde, YEE ile Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de bulunan Punom Pen Kraliyet Üniversitesi arasında iş birliğinin tesis edilebilmesi amacıyla anlaşma imzalandı. Punom Pen Kraliyet Üniversitesinde gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe ve Punom Pen Kraliyet Üniversitesi Rektörü Dr. Chet Chealy katıldı.

"Türkiye ile Kamboçya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlanacak"

Punom Pen Büyükelçisi Kocaefe, YEE ve Punom Pen Kraliyet Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalanmasına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu iş birliğinin akademik, bilimsel ve kültürel alanlarda ortak çalışmaları artırmak, halklarımızı birbirine yakınlaştırmak, karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmek suretiyle Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.