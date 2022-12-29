Banteay Meanchey Eyaleti Sözcüsü Sek Sokhom, can kaybının artmasından endişe duyduklarını belirterek, ölü sayısının 20’yi geçebileceğini ve yangında yaralanan 60 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Kamboçya’nın Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki Grand Diamond City Oteli’nde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiğini belirtirken, kayıp 30 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kamboçya’nın Poipet kentindeki Grand Diamond City adlı otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği bildirilirken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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