Kırşehir’in Kaman ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları tamamlandı.

İlçede tarım ve ekonominin önemli bir parçasını oluşturan ceviz yetiştiriciliği alanında ilçe belediyesi yaptığı organizasyonlarını tamamladı. En iyi Kaman cevizi, en iyi ceviz bahçesi, en iyi Kaman cevizinden yapılan baklava, en iyi ses yarışması gibi organizasyonlar ilçe genelinde halk arasında hareketlilik yaşanmasını sağladı. Sokaklar; festival hazırlıkları içerisinde panayır alanına döndü. İlçe Belediye Başkanı Emre Demirci, ilçenin en büyük il genelinin ise en çok beklenen etkinliğinin hazırlıklarının tamamlandığını ve katılımcıların farklı deneyimleri halkla paylaşacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Demirci; "Cıvıl cıvıl sokaklarıyla Kaman ilçesi önemle beklenen festival hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde belediye olarak üretimin ve üreticinin yanında olduğumuzun göstergesi olan festivalle cevizin ve bu alanda sektörün gelişimi için geleceği şekillendirmek adına dikkatleri Kaman ilçesi üzerine çekmek istiyoruz. Hep birlikte daha güçlü yarınlar için bir arada olacağız" dedi.

İlçede 3 gün boyunca sürecek etkinliklerde belediyenin çalışmasıyla gece ışıklandırma sistemleri de hazır hale getirildi.