U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 57 kilogramda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, bronz madalya müsabakasında Amerikalı rakibi Xochitl Citalli’yi 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk’ta 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nın beşinci gününde, kadınlarda 57 kilogramda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, bronz madalya müsabakasında Amerikalı rakibi Xochitl Citalli’yi 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

67 kg’de ülkemizi temsil eden milli sporcu Mustafa Safa Yıldırım yarı finalde Japon rakibi Haruto Yabe’i son puanı alarak 3-3 yendi ve finale yükseldi. Mustafa Safa Yıldırım final müsabakasında ise rakibi Kazakistanlı Sultan Assetuly ile karşı karşıya gelerek altın madalya için güreşecek.

82 kg’de ülkemizi temsil eden milli sporcu Alperen Berber yarı finalde Mısırlı rakibi Esad Ashraf Mohamed Abouelatta’yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Alperen Berber final müsabakasında ise bağımsız sporcu Ruslan Abdiiev ile karşı karşıya gelerek altın madalya için güreşecek.

97 kg’de ülkemizi temsil eden milli sporcu Mustafa Olgun yarı finalde Japon rakibi Yuri Nakazato’yu 7-4 yenerek finale yükseldi. Mustafa Olgun final müsabakasında ise rakibi bağımsız sporcu Pavel Hlınchuk ile karşı karşıya gelerek altın madalya için güreşecek.