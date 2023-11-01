Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, “Esnaflarımızdan aldığımız güç bize her zaman güven veriyor. Çeşitli anlaşmalarla destek sağladığımız esnaflarımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçe esnafının çıkarları doğrultusunda sağlam adımlar atarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını kaydeden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Okan Kamak, en büyük destekçilerinden biri olan Efes Selçuk Belediyesi ile birlikte yapılan anlaşma çerçevesinde esnafların yaklaşık 3 milyon gelir elde ettiğini söyledi.

İlçe esnafının kazanım sağlaması adına yapılan anlaşmaların devam edeceğini ifade eden Kamak, şöyle devam etti: “Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak paydaşlarımızdan Efes Selçuk Belediyesi ile esnaflarımız arasında anlaşma sağlayarak, ilçe esnafımızın yaklaşık 3 milyon TL bir gelir kazanmalarını sağladık. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ortaklaşa imzaladığı protokol ile 970 aileye yapılan gıda ve kırtasiyesi yardımı yine Selçuk Esnaf Odası öncülüğünde yerel esnafımızın cebine girmesi sağlandı. Yine farklı aylarda 500 bin liraya yakın bir rakam yerel esnafımıza kazandırılıyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız yeni proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım kolilerinin sadece mahalle bakkalından alınmasını sağlayacağız. Böylece; 450-500 bin küçük esnaflarımız kazanç sağlamış olacak”

Oda yönetimi olarak esnafların kazanç sağlaması adına ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, “Bizler dedikodu ile değil, esnaftan aldığımız güç ve paydaşlarımız ile daha güçlü durmaya çalışıyoruz. Esnafımıza güven vererek çalışıyoruz. Çünkü ne demiştik? Biz birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu.