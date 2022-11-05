İzmir’de polis ekipleri, yapılan uygulamada şüphelendikleri araçtaki 2 kişiden, 100 liralık banknotlar halinde toplam 10 bin 600 lira sahte para ele geçirdi. Yapılan incelemede internetten ve marketten sahte para ile alışveriş yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

İzmir’de polis ekipleri, yapılan uygulamada şüphelendikleri araçtaki 2 kişiden, 100 liralık banknotlar halinde toplam 10 bin 600 lira sahte para ele geçirdi. Yapılan incelemede internetten ve marketten sahte para ile alışveriş yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.K. ve M.Ç. adlı kişilerden 100 liralık banknotlar halinde toplam 10 bin 600 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sahte para ile internet ve market alışverişi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin sahte para ile bir internet alışveriş sitesinden telefon aldıkları ve Kasım ayında Konak ilçesinde bulunan bir marketten alışveriş yaptıkları tespit edildi. Öte yandan E.K. ve M.Ç.’nin sahte paraları İstanbul’da bir şahıstan elde ettikleri belirlendi.

Tutuklandılar

Sahte para ile çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenen E.K. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.