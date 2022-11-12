Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı. Yapılan seçimde Yağlı tohumlar kooperatifinde Sadettin Kalpakçı güven tazeledi

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı. Yapılan seçimde Yağlı tohumlar kooperatifinde Sadettin Kalpakçı güven tazeledi

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar kooperatifinin olağan genel kurulu sonrası tek listenin aday olduğu seçimde Sadettin Kalpakçı 9. kez başkan oldu. Belediye Atatürk Kültür merkezinde yapılan olağan kongreye kooperatifin 165 ortağından 97 ortak katılırken, kongre de bir konuşma yapan Manyas Yağlı Tohumlar kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beyannamesi veren 266 ortaktan 2 bin 700 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini, karşılığında ise 33 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi. Kalpakçı "Bu kooperatifin Manyaslı Ayçiçek üreticileri için ne kadar önemli olduğu bu yıl bir kez daha tescil edildi. Piyasa da tüccar tonunu 9 bin liradan alırken, kooperatifimiz ortaklarından 12 bin 900 liradan aldı, aradan ton başına 4 bin lira fark yaşandı. Onun için bu kuruma her zamankinden daha fazla sahip çıkılmalı birlik ve beraberlikten kopmamalıyız."

Kongreye Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Semih Keleş, Şoförler Odası başkanı Aslan Pilaz ve kooperatif ortakları katıldılar.