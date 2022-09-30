Nilüfer Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde Nilüfer Belediyespor ve Medicana Bursa Hastanesi iş birliğiyle kalp yogası eğitimi düzenledi. Altınşehir Kaykay Parkı’ndaki eğitime katılanlar, gün batımı eşliğinde yoga yaptı.

Nilüfer Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde Nilüfer Belediyespor ve Medicana Bursa Hastanesi iş birliğiyle kalp yogası eğitimi düzenledi. Altınşehir Kaykay Parkı’ndaki eğitime katılanlar, gün batımı eşliğinde yoga yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin yaz boyunca açık alanda gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören yoga eğitimi bu kez, 29 Eylül Dünya Kalp Günü çerçevesinde düzenlendi. Nilüfer Belediyespor ve Medicana Bursa Hastanesi iş birliğiyle Altınşehir Mahallesi’ndeki Kaykay Parkı’nda gerçekleştirilen “Kalp yogası” eğitimine mahalle sakinleri katıldı. Matını alıp parka gelen Nilüferliler, gün batımı eşliğinde yoga yaptı. Ali Hürcan eğitmenliğinde ilk olarak doğru nefes alma teknikleri yapan katılımcılar, ardından karma yoga hareketleri yaptı. İnsan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen yoga hareketlerini yapan katılımcılar, günün stresinden arınıp, form tuttu. Eğitmen Ali Hürcan, eğitimin son bölümünde büyüleyici bir sesi olan handpan perküsyonu çalarak da, eğitime katılanların ruhunu dinlendirdi.

Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, dünyadaki en ölümcül hastalıklardan birinin kalp hastalıkları olduğunu belirterek, kalp yogasının önemine değindi. Kaderli, ‘’Kalp hastalıkları dünyada halen birinci ölüm nedenini teşkil etmektedir. Günümüzde giderek artmakta olan stres kalpte ilgili ölümlerin artmasına neden olmaktadır. Yaş şeker hastalığı vardı yüksek tansiyon kolestrol yüksekti obezite ve sigara içimi gibi değiştirilebilir risk faktörleri yanında ailede kalp hastalığının bulunması gibi değiştirilemeyen risk faktörleri kalp hastalığına eğilimi kolaylaştırmaktadır. Stres ve bununla ilintili olarak uyku düzenindeki bozukluk diğer kardiyovasküler risk faktörleri olarak sayılabilir. Stres yönetmek ve egzersiz yapmak önleyici koruyucu tedavi de son derece faydalı etkilere sahiptir. Diğer sporlar ile birlikte, Yoga gibi hem stresi azaltan hem egzersiz yapılmasını sağlayan hem de nefes alma düzeni getiren egzersizler kalp hastalıklarından korunmada önemli role sahiptir’’ dedi.