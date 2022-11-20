Antalya’da düzenlenen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Ulusal Kongresi’ne katılan INVAMED Başkanı Raşit Dinç, "Kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri anlattığımız, yerli üreticilerimizle ve dünyanın birçok yerinden kongreye katılan alanında uzman kişilerle birlikte bilimsel veriler ışığında kalp ve damar cerrahisi alanındaki güncel teknolojiler hakkında bol bol fikir alışverişlerinde bulunduk. Yerli ve milli ürünlerimize gösterilen ilgi yoğundu" dedi.

Antalya’da düzenlenen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 17. Ulusal Kongresi’ne katılan INVAMED Başkanı Raşit Dinç, "Kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri anlattığımız, yerli üreticilerimizle ve dünyanın birçok yerinden kongreye katılan alanında uzman kişilerle birlikte bilimsel veriler ışığında kalp ve damar cerrahisi alanındaki güncel teknolojiler hakkında bol bol fikir alışverişlerinde bulunduk. Yerli ve milli ürünlerimize gösterilen ilgi yoğundu" dedi.

Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılan teknolojilerin tanıtıldığı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) 17. Ulusal Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi. Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen kongreye dünyanın birçok yerinden alanında öncü isimler katılırken, INVAMED standına da ilgi yoğun oldu.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, Türkiye’nin dünyanın en büyük toplantılarını yapabildiğini belirterek, bundan 2 ay önce İstanbul’da önemli bir toplardamar hastalıkları kongresi yaptıklarını hatırlattı. Derneğin 17. Ulusal Kongresi’ni 3 bin 300 bilim adamının katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozkurt, "Ulusal şirketlerin bize bu konuda destekleri çok önemli. Şu anda biz bulunduğumuz, bizi destekleyen firmanın ürünlerini kullanıyoruz. Onların ürünlerinin burada değişik toplantılarda özelliklerini konuşuyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz. Son 5-10 yılda Türkiye’de gelişen, üretilip geliştirilen teknolojiler nedeniyle çok iyi durumdayız. Gurur duyuyorum. Önümüzde daha çok iş var, önümüzde daha çok yol var. Hala bizim Türkiye’de üretemediğimiz, yurt dışından getirttiğimiz, daha doğrusu getirtmek zorunda olduğumuz ürünler var. İşte biz bütün bunlara karşın daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz ve en yüksek teknolojiyi Türkiye’de üretip daha sonra yurt dışına satmalıyız" diye konuştu.

"İlgi yoğundu"

INVAMED Başkanı Raşit Dinç ise, "Türkiye sağlık alanında öncü olan bir ülke. Birçok yeniliğe ve birçok gelişime öncü olan ülkemizde üretilmeyen birçok tıbbi cihaz günümüzde artık rahatlıkla üretilebiliyor. Özellikle kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri anlattığımız, yerli üreticilerimizle ve dünyanın birçok yerinden kongreye katılan alanında uzman kişilerle birlikte bilimsel veriler ışığında kalp ve damar cerrahisi alanındaki güncel teknolojiler hakkında bol bol fikir alışverişlerinde bulunduğumuz verimli bir kongre oldu. Yerli ve milli ürünlerimize gösterilen ilgi muazzamdı” dedi.

INVAMED Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Dinç, Türk sanayisi olarak kongrede insanların kalbine dokunan hekimlerle bir arada olmaktan onur duyduklarını söyledi. INVAMED olarak 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Dinç, "Bu ihracatımız milyonlarca insana umut oluyor. Biz burada hekimlerimizin ameliyat sürelerini, hastalarımızın yoğun bakım sürelerini kısaltıyoruz. Yaptığımız yüksek teknolojilerle beraber bu teknolojiler insanların ameliyat sonrası daha kaliteli yaşam standartlarına ulaşmasını ve hastaneden taburcu olma sürelerini azaltmayı sağlıyor" dedi.